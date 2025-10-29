Institutos cordobeses y empresas se unen para innovar en formación de FP

La Formación Profesional ya no es solo un camino hacia el empleo: es también un laboratorio de innovación. El futuro se diseña entre pantallas, sensores y proyectos que conectan la enseñanza con la empresa. La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía acaba de anunciar que ha destinado más de 990.000 euros a impulsar 17 proyectos de innovación en FP en toda Andalucía. En ese mapa de colaboración destacan tres centros cordobeses en diferentes áreas.

El IES Antonia María Calero de Pozoblanco coordina el proyecto ‘Bioeduca: Innovación y transferencia de conocimiento en el sector biotecnológico andaluz’, una propuesta que persigue la excelencia educativa mediante la actualización de las competencias técnicas del profesorado y del alumnado, en campos como la biología molecular, la bioquímica o lo bioinformática.

En colaboración con los institutos La Fuensanta de Córdoba y el IES Juan de Aréjula de Lucena y con empresas cordobesas como Tiaris Biosciences, Cobiomic Bioscience y Molecular Biosolutions Partners, el proyecto construye un auténtico ecosistema biotecnológico. «Es un orgullo y una oportunidad para ofrecer al alumnado una formación mas avanzada y conectada con la realidad profesional», afirma Juan Luis Díaz Leal, profesor del IES Antonio María Calero.

Por su parte, el IES Galileo Galilei de Córdoba, reconocido como Centro de Excelencia de Formación profesional, lidera un’ hub’ digital de experimentación agrícola en el que participan varios centros andaluces. A través de sensores loT, los alumnos monitorizan variables de riego y fertirrigación (riego por goteo) en cultivos de fresa, compartiendo datos en tiempo real con empresas punteras, como Planasa y Agroair Technology, y con la Cátedra Internacional de Innovación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Córdoba. «Esta iniciativa nos permite evolucionar hacia un modelo, en el que formación, empresa y universidad se integran en una red de innovación aplicada», recalca este IES.

Tercer protagonista

El tercer protagonista cordobés es el IES Zoco de la capital, que desarrolla el proyecto ‘Estrategias para la optimización de recursos en Fabricación Mecánica’. Su objetivo es digitalizar los ensambles y piezas del sector del metal, en colaboración con las empresas RCI Industrial y Castilglass. Los diseños en 3D y las pantallas instaladas en talleres y aulas permiten al alumnado interpretar planos y visualizar componentes, facilitando a su vez el aprendizaje de estudiantes con necesidades especificas. «Es una metodología innovadora que mejora la formación del alumnado y aporta eficiencia al sector», explica este centro.

El IES Zoco, participa, además, con el proyecto ‘Formación y transferencia de conocimiento en nuevos materiales aplicados a la industria automotriz: colaboración empresa-centro educativo’, dentro de esta misma convocatoria autonómica.