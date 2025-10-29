El IES Cárbula impulsa el ocio saludable en Almodóvar del Río

El IES Cárbula de Almodóvar del Río, junto a la oenegé Farmamundi, ha puesto en marcha el proyecto educativo ‘Tardes saludables’, que fomenta la salud en los espacios de ocio juvenil, según un comunicado de prensa. En el proyecto, los adolescentes participan directamente en el diseño de actividades que combinan diversión y bienestar, aprovechando los recursos del municipio y fortaleciendo las redes de apoyo comunitarias del mismo.

«Sabemos que para muchos chicos y chicas el ocio suele está relacionado con el consumo de alcohol, y también que cada vez hay más uso y abuso de vapers y otras sustancias entre adolescentes. Por eso, este proyecto pone especial atención en ayudarles a valorar y elegir actividades divertidas que, a la vez, cuiden su salud», explica Rafa Cejas, coordinador del proyecto.

El programa incluye 17 actividades, disponibles en la web de Salud Global, y un concurso llamado ‘Artivismo Juvenil’, que anima a los jóvenes a expresar demandas sobre salud comunitaria y equidad de género mediante arte, vídeos, fotos e ilustraciones. Las mejores propuestas serán premiadas por un jurado local especializado. El proyecto se realiza en varios centros de la provincia de Córdoba y cuenta con la financiación del Instituto Provincial de Bienestar Social de Córdoba.