Córdoba acoge el sexto Encuentro Erasmus+ con gran participación

Córdoba se convirtió recientemente en el epicentro del intercambio educativo europeo. Más de cien estudiantes y docentes de trece centros educativos de la ciudad y la provincia se reunieron en el Palacio de la Merced para vivir la sexta edición del Encuentro Erasmus+, una cita que combinó aprendizaje, experiencias internacionales y las valores fundamentales de la Unión Europea. Esta iniciativa, que formó parte de los Erasmus Days 2025 bajo el lema «Vive en nuestros valores, inspira nuestro futuro», puso en el centro de la atención la oportunidad única que brinda el programa Erasmus+ para fortalecer la educación, la formación y la cooperación entre jóvenes.

El Palacio de la Merced acogió a alumnado de Primaria, Secundaria y ciclos formativos en una jornada destinada a visibilizar los beneficios del programa Erasmus+. Sara Alguacil, responsable de Juventud de la Diputación, destacó que «el objetivo de este encuentro es llevar a cabo una experiencia pionera para visibilizar y compartir los beneficios del programa Erasmus+ entre el alumnado participante en proyectos de educación escolar y formación profesional».

Más de 100 personas, entre estudiantes y docentes, participaron en esta edición, procedentes de trece centros educativos e de Córdoba y la provincia, un reflejo del interés creciente que despierta el programa. Entre los centros asistentes estuvieron el IES La Soledad de Villafranca de Córdoba y Nueva Escala de Rute; CEIP Nuestra Señora del Rosario de Montoro; CEIP Ferroviario, IES Rafael de la Hoz, CEIP Guillermo Romero Fernández, IES El Tablero, IES López-Neyra; IES Trassierra, CES Lope de Vega, IES Francisco de los Ríos de Fernán Núñez y los IES Góngora e IES Fidiana de la capital.