Música para la inclusión en La Milagrosa

La música tiene la capacidad de abrir puertas que otras herramientas educativas no alcanzan. Puede despertar emociones, estimular la creatividad y fortalecer la comunicación. En Córdoba, el colegio La Milagrosa ha decidido aprovechar todo ese potencial para impulsar la inclusión y el desarrollo integral de sus alumnos, creando espacios seguros donde cada niño puede aprender y expresarse según sus propias necesidades. Bajo el lema «Cuidar es Amar», el centro lanza un mensaje claro a las familias: «aquí, cada estudiante cuenta y se le acompaña con atención personalizada».

Este curso, el colegio ha inaugurado un aula específica para alumnado con Trastorno del Espectro Autista (TEA), un proyecto que busca ofrecer un entorno adaptado, que favorezca la inclusión y el desarrollo de competencias emocionales, cognitivas y sociales. Como parte de esta iniciativa, se han programado actividades y talleres con apoyo de asociaciones externas, pero uno de los ejes centrales será la musicoterapia, impartida de forma gratuita por la obra social Música para Ángeles.

Esta colaboración permite que los alumnos con TEA trabajen habilidades comunicativas, motrices y emocionales a través de la música, potenciando su desarrollo integral de manera lúdica y educativa. Los talleres están dirigidos a potenciar la comunicación, movimiento y habilidades emocionales de los alumnos, siguiendo un enfoque que busca favorecer su desarrollo integral.

La conexión entre el colegio y esta obra social surgió a raíz del nacimiento, expuesto por la Hermandad del Císter, en el colegio La Milagrosa. Ambas entidades planean que esta experiencia no se quede solo en el aula: se prevé formación específica para familias y la posibilidad de extender estos talleres a otros centros educativos de Córdoba, compartiendo el enfoque inclusivo y el carisma del colegio La Milagrosa con estos.

La Obra Social Música para Ángeles, que nació dentro de la Hermandad del Císter en 2016, ofrece programas gratuitos de musicoterapia dirigidos a niños de distintos centros de atención temprana, demostrando cómo la música puede convertirse en una herramienta de integración, aprendizaje y crecimiento emocional. La iniciativa se suma a otros talleres y actividades del centro, que buscan promover la inclusión y el desarrollo integral de todos los alumnos, mostrando un compromiso sostenido con la atención a la diversidad y la participando de toda la comunidad educativa.

Compromiso

Con este proyecto, el colegio refuerza su compromiso con la atención a la diversidad, la inclusión educativa y el apoyo a las familias, colocando la música en el centro de la experiencia educativa de sus alumnos. Del mismo modo, potencia la coordinación con entidades externas y la colaboración con la comunidad para lograr un entorno mucho más inclusivo y enriquecedor. Cada menor con TEA tiene así la posibilidad de desarrollarse en un espacio adaptado, mientras que el resto del alumnado se beneficia de un ejemplo tangible de respeto, diversidad, igualdad de oportunidades y colaboración.