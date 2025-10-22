El IES Inca Garcilaso de Montilla fomenta la igualdad

El IES Inca Garcilaso se prepara para vivir una experiencia única: la reconocida feminista y conferenciante Pamela Palenciano llegará a este instituto de Montilla hoy para ofrecer su monólogo interactivo sobre violencia de género, dirigido al alumnado de distintos cursos del centro. La actividad, está organizada gracias a las subvenciones que recibe el AMPA, y con la colaboración del Ayuntamiento de Montilla, que ha cedido el Teatro Garnelo para que pudieran acoger al máximo número de alumnado posible.

Para Soledad Prieto, coordinadora de Igualdad de este IES, esta actividad es mucho más que una charla: «la experiencia va a ser muy bonita para los alumnos. Ella tiene un gran bagaje, hablando sobre una experiencia personal inmensa, hablando sobre violencia de género», afirma Prieto. La elección de Pamela no fue casual. Soledad Prieto la seguía en redes y conocía su monólogo. Aprovechó la oportunidad de la subvención para hacer posible su visita. «Ella ha sido súper amable en todo momento, en seguida contactamos ya por teléfono y me dijo que sí, que podía y quería venir sin problema», expone.

El monólogo de Palenciano aborda distintas formas de violencia de género de manera teatralizada e interactiva, logrando que los adolescentes se involucren y reflexionen sobre las relaciones afectivas, el respeto y la igualdad. Tras la sesión, completarán cuestionarios de reflexión para profundizar en lo aprendido y medir el impacto de la experiencia en su percepción de las relaciones y la igualdad de género.

La actividad está programada para 2º y 4º de ESO, 1º de Bachillerato y el ciclo formativo de Ayuda a personas en situación de dependencia. «Estamos encantados de poder llevar prácticamente a todo el alumnado. Es muy importante que el mensaje de Pamela no llegue solo aun grupo reducido, sino a una mayoría», explica Soledad Prieto.

Esta charla se enmarca dentro del Plan de Igualdad del instituto, que este año busca celebrar una efeméride dedicada a la igualdad cada mes. Así, paralelamente a la visita de Palenciano, el instituto ha trabajado en otras actividades como el Día de la Mujer Rural.

Para la coordinadora de Igualdad de este IES de Montilla, iniciativas como estas son fundamentales porque «es muy importante educar en valores y educar sobre todo en respeto, en igualdad y en la no violencia». Por otro lado, subraya la necesidad de que los jóvenes comprendan y sepan identificar la violencia, que no solo es física. n