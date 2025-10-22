FOCO, imaginación y talento audiovisual desde la periferia

La educación audiovisual se ha convertido en un espacio clave para que jóvenes de toda España aprendan a contar historias, expresar sus ideas y desarrollar su creatividad. Los festivales y encuentros de cortometrajes no solo muestran el talento emergente, que es mucho, sino que también fomentan valores como la convivencia, la cooperación y la visibilidad de nuevas voces. Estos eventos permiten que la periferia se convierta en protagonista y que cada historia llegue mucho más allá de las aulas y el pueblo donde se ha gestado.

El IES Lope de Vega de Fuente Obejuna ha acogido la décima edición del Festival FOCO, un encuentro que lleva ya diez años reuniendo a jóvenes de toda España para mostrar y compartir entre ellos sus cortometrajes y proyectos audiovisuales. Pero este encuentro es mucho más que todo eso, «cuando veías las despedidas, sentías que todo encajaba y cobraba sentido, son días muy intensos en los que a veces surge una relación de amistad breve, pero intensa, que además suele permanecer en el futuro», comenta Javier Goytre, coordinador del proyecto, reflejando el espíritu humano que distingue y hace especial a esta cita educativa ya consolidada y esperada por muchos.

Desde sus inicios, FOCO ha pasado de ser un festival regional, solo en su primer año, a convertirse en un referente a nivel nacional. «El primer año es cierto que lo hicimos solo a nivel andaluz, pero ya a partir del segundo lo hicimos nacional. El número de participantes no varía mucho porque tenemos que tener un límite. Más o menos seleccionamos entre 25 y 30 cortos de fuera, de los distintos centros educativos de toda España», explica.

Al festival, cada obra llega acompañada por un docente y dos alumnos, en representación de su centro. Libertad, creatividad, visibilidad, feminismo y convivencia son los pilares del festival. La edición de este año, como ya lo hacían el resto, ha puesto un especial énfasis en la transversalidad de estos principios. «Se van tratando temas tan amplios y diversos como lo son los propios miedos, temores y gustos del alumnado que participa. Y esto abarca temas muy diversos, como lo son la igualdad de género, la discapacidad, la soledad, la salud mental o la salud sexual. Y en los talleres que realizamos, también se trabajan todos estos valores de manera transversal», detalla Goytre.

FOCO / MILAN ANTONICH

Además, el alojamiento de los alumnos y alumnas visitantes en casas de Fuente Obejuna y sus aldeas, fortalece la convivencia y las relaciones personales, que dejan a los visitantes con ganas de volver y pensando la idea de su próximo corto desde que termina la gala de clausura y entrega de premios.

Este año, la décima edición de FOCO ha incluido talleres de interpretación, animación, stop motion, croma y televisión, todos ellos impartidos por profesionales del sector y exalumnos. También, este año, se incorporó contenido artístico con un mural conmemorativo para celebrar los diez años del festival y una performance lumínica en el teatro local.

Cada una de estas actividades, como bien reafirma Javier Goytre, refuerza la filosofía de FOCO: aprender haciendo, compartiendo y creando comunidad.

Y es que FOCO no solo enseña, también conecta. «Una de las funciones es dar visibilidad a los trabajos que hacen los docentes en las aulas y, además, tejer redes de trabajo y experiencias», afirma Javier. Añade, por otro lado, que, este año, el festival ha ampliado su alcance con convenios con el Festival de Sevilla y el Consejo Audiovisual de Andalucía, ofreciendo nuevas oportunidades para docentes y alumnos y consolidando la proyección nacional de FOCO.

Escaparate

Así, esta décima edición deja claro que FOCO no es solo un escaparate de creatividad y talento, sino un motor de educación, convivencia y conexión. «A medida que se van cumpliendo años de edición, hay más gente que quiere conocernos, apostar por este proyecto y apoyarnos. Eso hará que las futuras ediciones sean más atractivas, claro, si cabe», asegura el coordinador, sin dejar pasar la oportunidad de afirmar que, aun así, «FOCO nunca perderá su esencia». Ahora, de resaca emocional tras el festival, analizan con satisfacción los resultados de un nuevo año, y tras unas semanas de descanso, volverán a reunirse para poner en marcha la undécima edición, que ya muchos esperan con ganas e ilusión por volver a reencontrase con todas esas nuevas amistades forjadas.

Con esta visión, FOCO sigue creciendo y consolidándose. Un festival que no solo muestra historias, sino que inspira nuevas voces, fortalece la educación audiovisual, pone a Fuente Obejuna en el mapa y recuerda que la creatividad no tiene ni entiende de fronteras.