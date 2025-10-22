Sostenibilidad
Endesa lanza la décima edición de sus premios educativos
Córdoba
La Fundación Endesa, en colaboración con la Fundación Europea Sociedad y Educación, ha convocado la décima edición de los Premios Endesa Educa - Jóvenes por la Transición Energética 2025-2026, una iniciativa que reconoce el compromiso de estudiantes y centros educativos de toda España con la sostenibilidad y la innovación ambiental.
Los galardones, dotados con 6.000 euros en total, se repartirán en tres categorías y buscan fomentar proyectos que promuevan la transición hacia un modelo energético sostenible. Las inscripciones podrán realizarse a través de la web de Fundación Endesa hasta el 29 de octubre y los proyectos deberán presentarse antes del 22 de abril de 2026. n
