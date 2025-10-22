Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

34ª edición del concurso

Convocados los premios Antonio Domínguez y Joaquín Guichot

Los galardones están dirigidos a profesorado de centros públicos de toda la región

Alumnos en una clase de un instituto. | MANUEL MURILLO

Guadalupe Gavilán

Córdoba

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía ha convocado la 34ª edición del concurso de investigación e innovación educativa Joaquín Guichot y Antonio Domínguez Ortiz, correspondiente a los cursos 2023-2024 y 2024-2025.

El concurso cuenta con dos modalidades. Por un lado, los premios Joaquín Guichot, para trabajos sobre Andalucía y su cultura, y premio Antonio Domínguez Ortíz, para temáticas generales. Podrán participar docentes de centros públicos andaluces, individualmente o en equipo, con trabajos originales que no hayan sido premiados con anterioridad.

Cada trabajo solo podrá optar a una de las dos modalidades, y en caso de participación en equipo, deberá designarse una persona representante.

Estos proyectos deberán centrarse en la innovación educativa y pueden incluir investigaciones, experiencias docentes o materiales didácticos. Entre los temas preferentes destacan la competencia digital, la inteligencia artificial, robótica, aprendizaje de idiomas y la cultura andaluza. Las solicitudes ya pueden presentarse a través del sistema Séneca. Junto al trabajo, los participantes deben incluir un resumen de máximo veinte líneas y la declaración responsable de cada autor, garantizando que los trabajos no contienen datos identificativos ni metadatos que puedan revelar su autoría. La dotación total de estos premios asciende a 21.000 euros a repartir entre los mejores proyectos. El plazo para presentar las candidaturas expira el 28 de octubre.

