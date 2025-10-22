Convocado el concurso ‘Una Constitución para todos’ del Ministerio de Educación

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha puesto en marcha una nueva edición del concurso Una Constitución para todos, dirigido al alumnado de centros españoles que imparten enseñanzas no universitarias. El certamen busca fomentar la reflexión sobre el valor y la vigencia de la Constitución Española entre los más jóvenes.

Los estudiantes podrán participar con relatos, poesías, proyectos de scratch o vídeos tipo bibliotráiler, distribuidos en cinco categorías que abarcan desde Primaria hasta ciclos formativos de grado superior y enseñanzas de Régimen Especial.

Cada modalidad contará con un premio en especie valorado en hasta 1.500 euros y un diploma.