Participación
Convocado el concurso ‘Una Constitución para todos’ del Ministerio de Educación
Córdoba
El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha puesto en marcha una nueva edición del concurso Una Constitución para todos, dirigido al alumnado de centros españoles que imparten enseñanzas no universitarias. El certamen busca fomentar la reflexión sobre el valor y la vigencia de la Constitución Española entre los más jóvenes.
Los estudiantes podrán participar con relatos, poesías, proyectos de scratch o vídeos tipo bibliotráiler, distribuidos en cinco categorías que abarcan desde Primaria hasta ciclos formativos de grado superior y enseñanzas de Régimen Especial.
Cada modalidad contará con un premio en especie valorado en hasta 1.500 euros y un diploma.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Córdoba proclama a su nueva Reina de las Flores en la reapertura del Quiosco de la Trucha
- Consternación en Hornachuelos por el fallecimiento de un corredor en la Ruta de la Miel
- La historia de Cristina, una cordobesa con una enfermedad extremadamente rara: resistir cuando todo tiembla
- El comercio de cercanía en Córdoba se enfrenta a la estrategia del 'flagship' y de la experiencia de marca por encima del producto
- La Guardia Civil interviene 29 armas prohibidas en la Feria de Baena
- Tres jóvenes de Córdoba encuentran con Silbon la llave al mercado laboral
- ¿Cuándo lloverá hoy en Córdoba? Esto es lo que espera la Aemet
- El Córdoba CF confía en Diego Tristán para entrenar a sus delanteros del futuro