La salud mental, una asignatura más en las aulas

La Federación Salud Mental Andalucía acaba de entregar los premios Salud Mental Andalucía, unos galardones que este año tuvieron presencia de la comarca de Los Pedroches con el reconocimiento recibido por el IES Antonio María Calero de Pozoblanco. El instituto fue premiado en la categoría de Centro Educativo de Reconocido Prestigio, un galardón que tiene su origen en la relación que mantiene con Afemvap, asociación que trabaja desde hace décadas con personas con problemas de salud mental y con sus familiares, dándole soporte y espacios seguros para su desarrollo personal y social. El centro educativo recogió el galardón en una gala donde también fueron premiados la cantante Rozalén, la Diputación de Málaga o la Hermandad del Rocío de Sevilla.

Las sinergias establecidas por el IES Antonio María Calero y Afevamp han conducido a este premio, pero dejan en ambas entidades mucho más. La metodología del aprendizaje-servicio, método que une el aprendizaje con el compromiso social, estableciendo canales para aprender haciendo un servicio a la comunidad, está en la base de esa relación tal y como nos relata el director del centro educativo, Carlos Sánchez. La oferta de ciclos formativos -atención a personas en situación de dependencia, integración social o enseñanzas y animación sociodeportiva, entre otros- permite establecer canales para ese aprendizaje-servicio.

Alumnos del IES Antonio María Calero con usuarios y personal de Afemevap. / Rafa Sánchez

«Analizamos las necesidades que había y a partir de ahí empezamos a trabajar con Afevamp, a conocer a las personas que forman parte de la asociación, pero también a entender que había mucho que trabajar con nuestro alumnado en relación con la salud mental, un tema que hasta hace relativamente poco era tabú», explica Carlos Sánchez. Ese conocimiento de primera mano a través del contacto y trabajo con personas con problemas de salud mental condujo a una mayor implicación que ha pasado por la formación, de alumnado y profesorado, a través de charlas, de introducir en las aulas la prevención del suicidio, de apostar por las palabras y dejar fuera de esas aulas los tabúes. Es el principio.

Ese trabajo, que arrancó hace siete años, ha permitido una visibilización que conduce al fin último, el respeto a la diferencia, a la normalización. Fruto de ello son acciones como el trabajo conjunto que realiza el alumnado del ciclo de Atención a Personas en Situación de Dependencia con usuarios de Afevamp en el huerto del centro educativo. Una relación que se extiende, por ejemplo, al ciclo de Animación Sociodeportiva con rutas de senderismo y otras actividades que se planifican a lo largo del año. «Es el mejor aprendizaje que tienen porque una de las claves de estos ciclos es conocer el perfil de las personas con las que van a trabajar en el futuro. Es importante porque entienden que todos somos diferentes, pero ‘normales’. El alumnado tiene muchas ganas de estar con ellos», subraya el director de este centro.

Compromiso

El impacto de la salud mental en la salud general es algo que en los últimos años centra la atención, dejando atrás mitos y tabúes. Eso es algo que tiene muy presente el profesorado del IES Antonio María Calero, que entiende la necesidad de ofrecer espacios seguros a su alumnado.

Verbalizar esos problemas es algo más sencillo que hace años también por la existencia de referentes que ponen el foco en la importancia de hablar de la salud mental. «Nos ayuda mucha que figuras como Carolina Marín, Iniesta o Ricky Rubio hablen de esto. La adolescencia es cada vez más compleja, venimos de una pandemia que todavía colea, tenemos el reto de las redes sociales, los distintos tipos de familia con los que nos encontramos o la presión propia del día a día», apunta el director de este instituto. Cuando las teclas tocadas no funcionan, siempre queda la ayuda de profesionales, pero el trabajo se inicia o se facilita desde el aula para lo que hay una cuestión irrenunciable: el compromiso con la realidad y con el propio alumnado.

Por ello, el IES Antonio María Calero sigue hablando, cantando, sembrando, bailando y haciendo deporte por la salud mental. De la mano de Afevamp, creando una relación de apoyo y crecimiento conjunto.