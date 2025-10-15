Un libro de la UCO analiza los retos de la orientación educativa

El Laboratorio de Estudios sobre Convivencia Prevención de la Violencia de la Universidad de Córdoba ha coordinado la publicación de un libro que aborda los principales desafíos a los que se enfrenta hoy la orientación educativa. La obra, editada por Graó, combina la base teórica con un enfoque practico a través de una veintena de capítulos en los que se proponen estrategias de intervención ante distintas situaciones de riesgo que afectan al alumnado.

El volumen ha sudo coordinado por las investigadoras Rosario Ortega-Ruiz y Eva Romera-Félix, junto al profesor asociado y orientador escolar Francisco Córdoba-Alcaide, y reúne a una treintena de especialistas de toda España con amplia experiencia docente, investigadora y orientadora.

El libro ofrece herramientas para tres ámbitos clave: la atención la diversidad, la acción tutorial y la convivencia, y la orientación académica y profesional. En sus paginas se abordan fenómenos como el ciberacoso, el suicidio, la violencia o la radicalización, así como distintas situaciones relacionadas con los trastornos del lenguaje, la dislexia, el espectro autista o las altas capacidades.

Según sus investigadores, el objetivo es conectar la investigación con la practica educativa, aportando recursos que ayuden a mejorar la convivencia y prevenir conflictos.