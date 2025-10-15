La Defensoría de la Infancia lanza la 18ª edición del premio Así veo mis derechos

La Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía convoca una nueva edición de unos premios que buscan promover entre los más jóvenes el conocimiento y la defensa de sus derechos fundamentales.

La inscripción está abierta hasta el 13 de noviembre y se dirige a más de 360 centros educativos de la provincia de Córdoba, tanto públicos como privados. El objetivo del concurso es doble: fomentar que niños y adolescentes comprendan los derechos que los protegen y, al mismo tiempo, darles voz para expresar cómo los viven o los interpretan en su día a día.

La iniciativa se centra en dos modalidades: la primera, destinada al alumnado de Primaria, basada en el dibujo, y la segunda, dirigida al alumnado de Secundaria en la que se podrá participar con un vídeo.

El certamen cuenta con la colaboración del profesorado y los equipos directivos de los centros, Save the Children, Unicef y el Consejo de Menores de la Defensoría. Más información en https://18premioinfancia.es/.