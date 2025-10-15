Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Concurso escolar

La Defensoría de la Infancia lanza la 18ª edición del premio Así veo mis derechos

El certamen invita al alumnado de Infantil, Primaria, Secundaria y Educación Especial a reflexionar sobre los derechos de la infancia y la adolescencia a través del dibujo

Alumnos de ESO en una clase.

Alumnos de ESO en una clase. / ZOWY VOETEN

Guadalupe Gavilán

Córdoba

La Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía convoca una nueva edición de unos premios que buscan promover entre los más jóvenes el conocimiento y la defensa de sus derechos fundamentales.

La inscripción está abierta hasta el 13 de noviembre y se dirige a más de 360 centros educativos de la provincia de Córdoba, tanto públicos como privados. El objetivo del concurso es doble: fomentar que niños y adolescentes comprendan los derechos que los protegen y, al mismo tiempo, darles voz para expresar cómo los viven o los interpretan en su día a día.

La iniciativa se centra en dos modalidades: la primera, destinada al alumnado de Primaria, basada en el dibujo, y la segunda, dirigida al alumnado de Secundaria en la que se podrá participar con un vídeo.

El certamen cuenta con la colaboración del profesorado y los equipos directivos de los centros, Save the Children, Unicef y el Consejo de Menores de la Defensoría. Más información en https://18premioinfancia.es/.

TEMAS

Tracking Pixel Contents