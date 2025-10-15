La creatividad nace y florece en los coles de Córdoba gracias a Flora Mini

La creatividad infantil se abre paso en Córdoba y lo hace con flores, imaginación y conciencia ambiental. Los colegios de la ciudad se convierten también en escenarios de arte, aprendizaje y compromiso con el futuro gracias a Flora Mini. En la primera edición de Flora Mini participaron cinco colegios, y en la de este 2025, que es la segunda, son ya diez los centros educativos implicados, demostrando el crecimiento y el compromiso de la comunidad educativa con esta cita cultural, destaca la Delegación de Educación del Ayuntamiento de Córdoba.

Los colegios participantes en Flora Mini 2025 son Santa Victoria, Nuestra Señora de La Piedad, San Lorenzo, Alcalde Jiménez Ruiz, Santos Mártires, Nuestra Señora de Linares, Espinar, Jesús Nazareno, Colón y La Milagrosa. Detrás de cada instalación hay horas de trabajo, creatividad y aprendizaje que unen naturaleza, arte y educación. En el colegio Nuestra Señora de La Piedad, los alumnos han vivido esta experiencia con muchísima ilusión, según explica el centro. «Teníamos expectativas muy altas, después de ser los ganadores el año pasado. Los alumnos se han entregado al máximo para superarnos y creo que lo hemos conseguido».

En concreto, la instalación de La Piedad, titulada ‘En la tela de una araña’, busca recrear un ambiente inspirado en la naturaleza y utiliza elementos textiles reciclados como soporte. La idea es concienciar sobre la contaminación provocada por la producción textil y la ‘fast fashion’, mostrando la artesanía como alternativa. «El proyecto permite que los alumnos comprendan la importancia de la ecología agrícola y la autorregulación de la naturaleza, cómo los insectos funcionan como indicadores de biodiversidad y fomentan un compromiso real con la reducción de pesticidas», defiende este colegio. Además, los estudiantes han investigado a artistas textiles contemporáneos, han aprendido técnicas artesanales como el crochet y han participado en talleres. La coordinación entre familia, alumnado y profesorado ha sido clave desde que se presentó el proyecto.

Horas de las visitas

Los espacios escolares de Flora Mini abrirán las puertas de sus instalaciones el viernes 17 de octubre, de 17.00 a 19.00 horas y sábado 18 y domingo 19, de 10.00 a 13:00 horas, mientras que la entrega de premios, patrocinados por El Corte Inglés y Random House, con la colaboración del Festival Flora, se celebrará hoy. En dos años, Flora Mini ha demostrado que ha venido para quedarse, reforzando el papel de Córdoba como ciudad educadora y cultural, donde la creatividad y la participación infantil florecen junto al patrimonio y la tradición.