Cinco provincias participan en el evento ‘Las que contarán la ciencia’

La creatividad y la divulgación científica se dan la mano en Andalucía. El certamen de monólogos para alumnas ‘Las que contarán la ciencia, organizado por la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de Córdoba, abre nueva convocatoria ampliando sus fronteras: podrán participar alumnas de Almería, Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla. La iniciativa, que se enmarca en la celebración del 11F, Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, está dirigida a estudiantes de tercer ciclo de Primaria, Secundaria y Bachillerato. Las participantes deberán enviar un vídeo de entre 3 y 5 minutos, en el que expliquen de manera divulgativa algún aspecto relacionado con el tiempo: físico, biológico, histórico o ambiental.

Los vídeos se pueden enviar hasta el 17 de octubre, mediante el formulario habilitado por la universidad. y las bases se pueden consultar en https://www.uco.es/ucci/es/

Las propuestas serán valoradas por comisiones que seleccionarán a 9 finalistas por provincia (3 por categoría). Estas finalistas representarán sus monólogos en la final provincial, que se celebrará a lo largo de noviembre, siendo la de Córdoba el día 12 de noviembre. Las ganadoras provinciales dispondrán de unos días para, con ayuda del personal universitario de sus respectivas provincias, montar y grabar un nuevo vídeo de estilo ‘TikTok’, que será con el que participarán en la final regional ‘on ine’, prevista para el día viernes 12 de diciembre de 2025.

En esta fase, el jurado elegirá a las tres ganadoras definitivas por categoría, quienes tendrán la oportunidad de participar en el espectáculo ‘Las que contarán la ciencia’ 2026 en el Teatro Góngora de Córdoba, junto a otras reconocidas divulgadoras.

El certamen se realiza gracias a la colaboración de las UCCi de las Universidades de Almería, Granda, Jaén y Sevilla. Es una iniciativa impulsada por los vicerrectorados de Política Científica e Igualdad, Inclusión y Compromiso Social de la Universidad de Córdoba, contemplada dentro del 12º Plan Anual de Divulgación Científica, y cofinanciada por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Con esta nueva convocatoria, ‘Las que contarán la ciencia’ no solo continúa consolidándose como un espacio de creatividad y aprendizaje, sino que también refuerza su papel en la visibilización del talento femenino en la ciencia. Al permitir que alumnas de cinco provincias de Primaria, Secundaria y Bachillerato participen activamente en la divulgación científica, el certamen fomenta habilidades como la comunicación, la investigación y la expresión artística, al tiempo que incentiva la curiosidad y el pensamiento crítico.