La escuela cordobesa de pilotos Corflight inaugura nuevo curso

La Escuela de Pilotos Corflight, con sello netamente cordobés, es un centro de referencia que ofrece a sus alumnos todas las etapas formativas para convertirse en Piloto Comercial y Piloto de Líneas Aéreas. Su oferta, que cuenta con la Autorización Europea, incluye desde el Piloto Privado (PPL) y el ATPL online (Licencia de Piloto de Transporte de Línea Aérea) hasta cursos avanzados como Instructor de Vuelo (FI), MCC (Cooperación en Tripulación Múltiple) y UPRT (Entrenamiento de Prevención y Recuperación de Pérdida de Control).

ALUMNOS EN LA PRESENTACION. / Corflight

Corflight School pertenece al grupo Aviastec y Roeder Ibérica y cuenta con una gran trayectoria, formando a pilotos de toda España desde el año 2003. El acto, celebrado en el Hotel EXE Las Adelfas, sirvió para dar la bienvenida a los alumnos y familiares del curso integrado 2025/2027, que aspiran a obtener el título de Piloto de Líneas Aéreas en dos años.

INICIO DEL CURSO. / Corflight

Este programa incluye 180 horas de monomotor, 30 horas de multimotor, 100 horas de simuladores y 1.000 horas de teoría. También, durante la jornada, la escuela realizó la imposición de alas a los 28 alumnos que obtuvieron la Licencia de Piloto Comercial (CPL) durante este año.

“En la actualidad, la inserción laboral para los que consiguen la licencia es de casi el 100%” Miguel Ángel Arias — Gerente de Corflight

Con esta promoción son ya más de 1.000 alumnos formados en su trayectoria. Miguel Ángel Arias, gerente de www.corflightschool.com, destacó “la gran apuesta por la promoción de la escuela en Córdoba como en Andalucía, ya que cuentan con buenas instalaciones, buenas aeronaves y un magnífico aeropuerto de Córdoba”. Arias resaltó “la satisfacción de poder graduar a los alumnos que han terminado, y aunque no todos pueden estar presentes debido a que están ya trabajando en varias compañías, en la actualidad la inserción laboral para aquellos que consiguen su licencia es de casi el 100%”. Además, indicó que “esperamos que la formación siga en ascenso tal y como les indican compañías como Airbus y Boing, así como del sector turístico, que demanda más pilotos para poder dar cobertura a todas las aerolíneas que están ampliando la flota y necesitan contratar más”.

Alumnado. / Corflight

“Contar con un centro de formación de pilotos de esta categoría, ubicado en el aeropuerto, es fundamental para su desarrollo futuro” Blanca Torrent

El acto contó con la presencia de Blanca Torrent, primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba y presidenta del IMDEEC, la cual subrayó el papel estratégico de www.corflightschool.com como empresa cordobesa de alto valor añadido y con un alto potencial de crecimiento. "Córdoba despega, y para que lo siga haciendo debemos apoyarnos en el talento y la profesionalidad de las empresas punteras y con experiencia", afirmó Torrent. Además, la primera teniente de alcalde subrayó que "ofrecer nuestro apoyo como institución a www.corflightschool.com es un paso firme hacia la diversificación de nuestra economía. Contar con un centro de formación de pilotos de esta categoría, ubicado en el mismo aeropuerto, es fundamental para su desarrollo futuro y para la creación de un ecosistema aeronáutico en la ciudad".

Marina Bizán Crespo, alumna de primer año en Corflight: “Desde pequeña siempre me ha gustado el mundo de la aviación”

- ¿De dónde eres? ¿Este es tu primer año?

De Zamora. Si, es el primero y son dos años duros e intensos, pero muy gratificantes al final porque voy a conseguir algo que siempre he querido.

- ¿Qué te llevó a inscribirte en Corflight?

Yo los conocí en Pilots Center, en Madrid, y la verdad que desde el primer momento me dieron esa confianza de decir “wow”, es una escuela que está muy bien, son muy cercanos y son como una gran familia. Eso es lo que se necesita cuando te vas tan lejos de casa.

MARINA BIZÁN CRESPO / Corflight

- ¿Qué te indujo a ser piloto de avión?

Desde pequeña siempre me gustó el mundo de la aviación. De más mayor descubrí que podía ser piloto, comencé a investigar las escuelas que había. Primero estudié una carrera y luego decidí estudiar piloto comercial y aquí estoy en Córdoba.

- ¿Cuál es tu objetivo?

En primer lugar, sacarme la licencia de piloto comercial lo más rápido posible y poder empezar a volar cuanto antes porque es algo que, tanto yo como al resto de compañeros, es algo que nos encanta.

- ¿Qué mensaje lanza a los lectores?

Invito a todas las personas que les guste el mundo de la aviación a que se animen a ser pilotos comerciales, que es algo muy bonito.

Ahinoa Bejerano, alumna de primer año en Corflight: “Desde pequeña siempre he tenido la ilusión y la pasión de poder volar”

- ¿Qué te ha llevado a inscribirte en esta escuela de vuelo?

Cuando estaba en el instituto de mi pueblo, Montoro, quería ser científica o médica, pero cuando entré en cuarto de la ESO y decidí meterme en la rama tecnológica, rechacé la medicina y opté por querer ser piloto de avión.

- ¿Qué sensaciones te evocan poder pilotar un avión comercial?

Primero, presión y nervios, pero estoy convencida de que voy a disfrutar muchísimo pilotando un avión de pasajeros a cualquier parte del mundo. Me encanta esta profesión.

AHINOA BEJERANO MORENO / Corflight

- ¿A quién agradeces poder estudiar esta carrera y poder luego disfrutar de esta profesión?

Sobre todo, a mis padres y a mi hermana, que siempre han estado apoyándome. Es que desde pequeña he tenido la ilusión y la pasión de poder volar y pilotar un avión comercial.

- ¿Dónde te formaste en tu pueblo?

Vengo del colegio Santo Tomás de Aquino, en el barrio del Retamar, y del IES Santos Isasa.