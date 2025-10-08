Reportaje
Una oportunidad de futuro
Once centros ofrecen en Córdoba la posibilidad de estudiar Bachillerato a las personas adultas, de los que cuatro se encuentran en la capital y siete en la provincia. Además, más de 20 institutos imparten clases para poder obtener el título de Educación Secundaria, en su mayoría en horario de tarde, para que el alumnado compatibilice estudios y trabajo.
Estudiar nunca pasa de moda y la formación tampoco entiende de edad. En Córdoba capital y en numerosos municipios de la provincia existe una red consolidada de institutos que abren sus puertas para acoger a personas adultas que deciden retomar o continuar sus estudios. Ya sea para obtener la Educación Secundaria (ESA) o para cursar Bachillerato en sus diferentes modalidades, estos centros se convierten en auténticos motores de oportunidades y de crecimiento personal y profesional.
La oferta es amplia y variada. En el caso del Bachillerato para personas adultas, son 11 centros en la provincia los que lo imparten, con diferentes modalidades de asistencia: presencial, semipresencial y a distancia. Córdoba capital concentra la mayor parte, con institutos históricos, como los IES Luis de Góngora, Averroes, Trassierra o IPEP Córdoba, que ofrecen itinerarios de Ciencias y Tecnología, Humanidades y Ciencias Sociales e incluso Artes Plásticas, Imagen y Diseño. En los municipios, la oferta se extiende a localidades como Baena, Lucena, Montilla, Palma del Río, Pozoblanco, Priego de Córdoba y Puente Genil, donde los institutos combinan modalidades presenciales y semipresenciales, adaptándose a las necesidades de quienes compatibilizan estudio con trabajo y vida familiar.
En cuanto a la Educación Secundaria de Adultos (ESA), la red es aún más amplia. Más de 20 centros, entre la capital y provincia, imparten este nivel. La oferta incluye modalidad presencial, semipresencial o a distancia, facilitando así el acceso a cualquier persona que quiera obtener su título.
En este caso, Córdoba capital vuelve a concentrar gran parte de la matrícula, con centros como los IES Averroes, Trassierra, Séneca o IPEP de Córdoba. En el caso de la provincia se imparte esta oferta educativa en Aguilar de la Frontera, Lucena, Montilla, Palma del Río, Pozoblanco, Priego, Puente Genil, Rute o Villanueva de Córdoba. En estos pueblos se cuenta con centros con aulas de adultos que garantizan que nadie se quede sin la oportunidad de estudiar cerca de casa y poder obtener ese título que puede abrirle las puertas a algún trabajo o incluso a continuar estudiando.
En la práctica, la mayoría de estas enseñanzas se imparten en horario de tarde, lo que permite compatibilizar el estudio con el trabajo o las responsabilidades familiares. Además, el sistema modular, las tutorías de apoyo y la flexibilidad de la enseñanza a distancia hacen que cada persona pueda avanzar a su ritmo.
En definitiva, Córdoba y sus pueblos cuentan con una red educativa que demuestra que aprender no tiene edad. Desde la obtención del título de la ESO hasta la preparación para acceder a la universidad a través del Bachillerato, los institutos de adultos ofrecen una segunda oportunidad a quiere su día tuvieron que dejar los estudios o, simplemente, desean seguir creciendo. Porque para estudiar, en realidad, nunca es tarde, y es algo que siempre puede abrir nuevas puertas.
Educación accesible
Este tipo de educación se caracteriza por su adaptabilidad. Por ejemplo, el IES Luis de Góngora imparte Bachillerato presencial, mientras que el IES Averroes combina clases presenciales y el IPEP de Córdoba permite cursar estudios a distancia.
Esta variedad persigue hacer que la enseñanza sea flexible y accesible, facilitando la conciliación y no dejando a nadie atrás.
