«La música debería estar presente en todas las etapas educativas»

-¿Cómo nació su vocación por la música y por la enseñanza?

Siempre he estado rodeada en un ambiente muy musical: mi padre fue profesor en el conservatorio, mi madre estudió música y cantaba en un coro cuando estaba embarazada de mí, mis tíos también..., en general, una familia muy musical. Desde pequeña quería enseñar. Ya en la escuela infantil ponía a mis compañeros a hacer ritmos en la pizarra. En cuanto a mi preparación, estudié el Máster en Música, Comunicación e Instituciones de la Universidad de Oviedo y tengo la licenciatura de Historia y Ciencias de la Música en la Universidad de Oviedo. Además, realicé Magisterio de Educación Musical en la Universidad de Córdoba, los estudios de piano en el Conservatorio de Córdoba y estoy especializada en estimulación musical en el embarazo y primera infancia.

-Acaba de publicar dos libros dirigidos a la formación del profesorado de Educación Musical. ¿Qué temas principales son los que abordan esos libros?

-El primero se llama ‘118 actividades musicales que tu aula necesita’, se puede adquirir en Amazon, y recoge 118 unidades musicales, todas muy prácticas para trabajar ritmo, entonación o teoría, de forma divertida, creativa y útil. También tiene una fundamentación teórica, con la base científica y pedagógica de esta concepción amplia en la educación musical. Incluso, hay propuestas de lenguaje audiovisual, como recrear un tráiler de película, entendiendo la relación entre música a imagen. Y también herramientas de gamificación o actividades basadas en conocimientos previos. El segundo libro está a punto de ver la luz. Se titula ‘Música para crecer felices’ y está dirigido a familias. Trata de la estimulación musical desde el embarazo y la primera infancia, como parte de la crianza. Muchas familias saben que la música es importante y aquí aporto propuestas prácticas, además de la base científica. Este es un libro muy importante y personal para mí, porque nació con mis hijos: con el primero me descubrí, con el segundo, me redescubrí, y todo eso está volcado en este libro.

-¿Qué necesidades detectó en la formación docente y, en general, en la formación musical, y fue lo que le motivo a escribir estos libros?

-Principalmente, la falta de emoción y entusiasmo, y también, que muchas veces no se tiene en cuenta al alumnado. Ellos tienen que participar y sentirse parte del proceso. A veces hay teoría por un lado y recursos por otro, pero falta la unión entre ambas cosas. Ahí, es donde se produce el clic. En cuanto a la estimulación musical temprana, cada vez más familias son conscientes de su importancia, pero quise dar un paso más allá, y explicar también la base científica que lo demuestra. Creo que es importante que los docentes se emocionen con lo que enseñan y que sientan que la música no es solo contenido, sino experiencia, juego y descubrimiento para los niños, porque eso es lo que hace que ellos conecten realmente con el aprendizaje.

-¿Qué lugar diría entonces que ocupa la música dentro del sistema educativo actual?

-Pienso que no se le da el valor que se merece. Se han reducido horas en las distintas etapas y el panorama es desolador. La música es fundamental en la vida social y cultural, pero en la educación no se reconoce como debería. La música debería estar presente de manera significativa en todas las etapas educativas, porque influye en el desarrollo emocional, cognitivo y social, y esto es algo que muchas veces se olvida en la planificación educativa.

-¿Qué retos estima que deben afrontar los docentes de música en las aulas hoy en día?

-El primero de ellos es la desvalorización de la asignatura y la reducción de horas, como citaba anteriormente. También es muy notoria la falta de recursos. Así como también es un reto enorme el desconectar a los alumnos y alumnas de las pantallas con todos los estímulos que tienen por culpa de las mismas hoy en día. En mi escuela, eliminamos su uso porque, como digo siempre, cuando enciendo la pantalla apago al alumnado. En lugar de trabajar, los niños se quedaban embobados.

-¿Qué cambios propone o cree que serían necesarios para fortalecer la educación musical?

-Lo más importante sería un cambio profundo en el sistema: que se tome conciencia real de lo que aporta la música al desarrollo de la persona. También que el profesorado entienda que el protagonista en clase es el alumnado. Aprendemos cuando nos emocionamos y la música es emoción. Además, la formación continua del profesorado es esencial y fundamental: compartir experiencias, abrirse a nuevas ideas y después aplicarlas con ganas y entusiasmo, para transmitirlo al alumnado.

-¿Cuáles diría que son las estrategias perfectas para motivar el alumnado y despertar en ellos la sensibilidad por la música?

-Lo primero es tenerles en cuenta y hacerles partícipes siempre. El docente debe dejar de lado el ego, porque el protagonismo, y me repito en ello, debe estar únicamente en el alumnado. Y sobre todo, emocionarse con lo que hacemos. Si disfrutamos enseñando, el alumnado lo van a percibir de otra manera. Todo debe ser práctico, manipulativo y lúdico. Por eso, las 118 propuestas de mi primer libro van en esa línea.

-¿Tiene en mente nuevos proyectos editoriales u otro proyecto a la vista?

-Sí. Ahora mimo estoy centrada en todo lo que recogí en el segundo libro. Quiero llegar a más familias y seguir difundiendo la importancia de tener presente la música desde el embarazo. También estoy empeñada en llegar al profesorado de Educación Infantil con cursos o programas de capacitación. En Infantil se canta mucho, pero no siempre se imparte la música como disciplina. Por ejemplo, es fundamental que sepan que deben cantar más agudo, porque los niños pequeños tienen una tesitura más alta que la de los adultos hasta la pubertad. Muchas veces escucho a niños de tres años cantando plano, casi recitando, porque imitan voces graves. Y no olvidemos que en música, y en muchos aspectos de la vida, aprendemos siempre por imitación.