El IES Galileo Galilei lanza la innovadora incubadora AgriNext

El IES Galileo Galilei de Córdoba, dentro del proyecto europeo AgriNext de Centros de Excelencia de FP (CoVE), ha presentado la Incubadora AgriNext de Agricultura Multifuncional, un espacio innovador destinado a formar, apoyar e impulsar a estudiantes, emprendedores, agricultoras y agricultores, investigaciones y cualquier persona interesada en la agricultura multifuncional como motor de desarrollo rural sostenible.

Según explica este centro, la incubadora ofrece espacios de trabajo equipados, programas de capacitación en distintos niveles, talleres formativos, mentoría personalizada con empresas especializadas y programas de intercambio en sectores vinculados a la agricultura multifuncional, como turismo sostenible, marketing y energías renovables. Cuenta a su vez con un comité ejecutivo, integrado por representantes de administraciones públicas, universidades, centros educativos, sindicatos y empresas, que se encarga de seleccionar a los participantes y garantizar que las iniciativas sean viables, sostenibles y de alto impacto.

El plazo de presentación ya está abierto y se dirige a estudiantes, docentes, profesionales del sector, agricultores y agricultoras, investigadores y agentes de cambio en el medio rural. Las solicitudes se pueden presentar en este enlace https://forms.gle/fZ9QQCKKZQNj6kiq5. El correo es 14007659.agrinext@g.educaand.es y el teléfono, 682587535.