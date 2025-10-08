Efemérides que se celebran en el aula

La educación no solo transmite conocimientos, también forma ciudadanos críticos, conscientes de su entorno y comprometidos con los valores democráticos. Por eso, en el curso 2025-2026, los centros educativos no universitarios de Córdoba y Andalucía celebrarán 20 efemérides que buscan reforzar la identidad cultural, la igualdad, la sostenibilidad y la memoria histórica.

La viceconsejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha emitido una instrucción para que estas fechas se incorporen de manera transversal a los proyectos educativos y programaciones de todos los centros. La iniciativa refuerza la planificación docente, el trabajo colaborativo y la visibilidad de los valores constitucionales y andaluces dentro del currículo, fomentando ademas la participación de familias, asociaciones, ayuntamientos y entidades locales.

El calendario abarca desde el Día Mundial de la Salud Mental (10 de octubre), pasando por celebraciones como el Día del Flamenco (16 de noviembre) y jornadas de reflexión, como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25 de noviembre), hasta efemérides fundamentales para la identidad regional y nacional, como el Día de Andalucía (28 de febrero) o el Día de la Constitución española (6 de diciembre). También la instrucción incluye fechas dedicadas a la ciencia, lectura, familia, medio ambiente y la paz, con el objetivo de integrar los valores trasversales en la vida escolar diaria.

Los centros tendrán autonomía para adaptar las actividades a su proyecto educativo individual, pudiendo organizar talleres, charlas, actividades artísticas o excursiones, siempre fomentando la participación de todo el alumnado en estas iniciativas, así como a sus familias, entorno social y cultural. Igualmente, contarán con recursos y apoyo de las delegaciones territoriales y del portal web de la Junta de Andalucía, que ofrece y pone a disposición de los centros materiales y enlaces de interés para facilitar la organización de dichas efemérides. Con estas celebraciones, Andalucía apuesta por una educación integral que combina la formación académica con el desarrollo personal y social del alumnado. Las efemérides permiten que los estudiantes reflexionen sobre su historia y patrimonio, desarrollen empatía hacia los demás, comprendan la importancia de los derechos humanos y la igualdad de genero y se familiaricen con la resolución pacifica de conflictos y la cultura de paz.

Además, fomentan la conciencia medioambiental y la responsabilidad social, al mismo tiempo que fortalecen la identidad andaluza y el sentido de pertenencia a la comunidad. De este modo, la celebración de estas fechas no es solo un acto simbólico, sino una herramienta pedagógica que impacta en la vida diaria de los centros, promoviendo la cooperación entre equipos docentes, el trabajo en proyectos interdisciplinarios y la participación activa de la comunidad educativa. Así, cada efeméride se convierte en una oportunidad para que el alumnado viva experiencias significativas, interiorice valores fundamentales y participe de manera activa en la construcción de una sociedad mas justa, igualitaria y respetuosa con la diversidad y el medio ambiente, destaca la Consejería de Desarrollo Educativo.