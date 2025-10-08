Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Educación pública

Educación abre en Andalucía una bolsa extraordinaria de trabajo con perfil bilingüe

También han convocado varias especialidades más

Unos alumnos de Secundaria en clase.

Unos alumnos de Secundaria en clase. / EUROPA PRESS

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos de la Consejería de Desarrollo Educativo y FP ha realizado una convocatoria para el acceso extraordinario a las bolsas de trabajo de determinadas especialidades de los cuerpos docentes, así como a bolsas con perfil bilingüe. El anuncio viene recogido en el BOJA del 2 de octubre.

La primera convocatoria es para profesores de ESO de Filosofía, Filosofía-Portugués, Geografía e Historia-Portugués, Matemáticas-Portugués, Física y Química-Portugués, Biología y Geología-Portugués, Dibujo- Portugués, Educación Física- Portugués, Tecnología - Portugués, Informática y Cultura Clásica.

También está abierta la convocatoria a profesores de Escuelas de Idiomas de Árabe, Chino, Griego, Italiano, Japonés, Portugués y Ruso; profesores de Música y Artes Escénicas; maestros de taller de Artes Plásticas y Diseño; maestros (Educación Física Primaria-Portugués, Música Primaria-Portugués y Educación Primaria-Portugués), así como a Profesores Especialistas en Sectores Singulares de la Formación Profesional (Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble y Soldadura).

