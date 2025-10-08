Educación pública
Educación abre en Andalucía una bolsa extraordinaria de trabajo con perfil bilingüe
También han convocado varias especialidades más
La Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos de la Consejería de Desarrollo Educativo y FP ha realizado una convocatoria para el acceso extraordinario a las bolsas de trabajo de determinadas especialidades de los cuerpos docentes, así como a bolsas con perfil bilingüe. El anuncio viene recogido en el BOJA del 2 de octubre.
La primera convocatoria es para profesores de ESO de Filosofía, Filosofía-Portugués, Geografía e Historia-Portugués, Matemáticas-Portugués, Física y Química-Portugués, Biología y Geología-Portugués, Dibujo- Portugués, Educación Física- Portugués, Tecnología - Portugués, Informática y Cultura Clásica.
También está abierta la convocatoria a profesores de Escuelas de Idiomas de Árabe, Chino, Griego, Italiano, Japonés, Portugués y Ruso; profesores de Música y Artes Escénicas; maestros de taller de Artes Plásticas y Diseño; maestros (Educación Física Primaria-Portugués, Música Primaria-Portugués y Educación Primaria-Portugués), así como a Profesores Especialistas en Sectores Singulares de la Formación Profesional (Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble y Soldadura).
- Proyectos millonarios generarán más de 3.300 empleos en Córdoba
- Los parcelistas celebran la llegada de servicios: «Llevamos toda una vida esperando»
- Fallece un camionero en una colisión en la A-4, cortada en El Carpio dirección Sevilla
- El Ayuntamiento de Córdoba inicia una campaña para no dar de comer a las palomas y anuncia sanciones
- El Ayuntamiento de Córdoba tendrá que indeminzar a la empresa de la grúa con 304.344 euros
- Estos son los itinerarios y el recorrido de la carrera oficial del Vía Crucis Magno de Córdoba
- Ouigo lanza una promoción de billetes desde 9 euros para viajar de Córdoba a Madrid, Sevilla y Málaga
- La Junta de Andalucía asume la tutela de la niña agredida sexualmente en Lucena y de sus dos hermanos menores