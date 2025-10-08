Educación abre en Andalucía una bolsa extraordinaria de trabajo con perfil bilingüe

La Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos de la Consejería de Desarrollo Educativo y FP ha realizado una convocatoria para el acceso extraordinario a las bolsas de trabajo de determinadas especialidades de los cuerpos docentes, así como a bolsas con perfil bilingüe. El anuncio viene recogido en el BOJA del 2 de octubre.

La primera convocatoria es para profesores de ESO de Filosofía, Filosofía-Portugués, Geografía e Historia-Portugués, Matemáticas-Portugués, Física y Química-Portugués, Biología y Geología-Portugués, Dibujo- Portugués, Educación Física- Portugués, Tecnología - Portugués, Informática y Cultura Clásica.

También está abierta la convocatoria a profesores de Escuelas de Idiomas de Árabe, Chino, Griego, Italiano, Japonés, Portugués y Ruso; profesores de Música y Artes Escénicas; maestros de taller de Artes Plásticas y Diseño; maestros (Educación Física Primaria-Portugués, Música Primaria-Portugués y Educación Primaria-Portugués), así como a Profesores Especialistas en Sectores Singulares de la Formación Profesional (Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble y Soldadura).