«El uso de móviles y redes sociales influye en el rendimiento académico»

-Desde su experiencia, ¿cómo se presenta este nuevo curso escolar a nivel educativo y emocional?

-El inicio del curso combina retos institucionales y oportunidades de aprendizaje. La burocracia y las altas ratios generan estrés en el profesorado, lo que puede repercutir en la atención al alumnado. Como orientadora, remarco la necesidad de aumentar el número de profesionales especializados para atender al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y garantizar una atención temprana. A nivel emocional, es fundamental que los adultos aprendan a autorregularse para acompañar al alumnado. La formación continua y practica del profesorado es clave para atender la diversidad académica y crear un entorno seguro y motivador.

-¿Y cuáles son los principales retos a los que se enfrentan los alumnos y alumnas en los primeros días de clase y cómo varían según la etapa educativa?

-En Primaria, los niños y niñas se enfrentan a un temor ante lo desconocido y diferencias evolutivas notables, incluso dentro del mismo curso. Las transiciones de etapa o de centro son percibidas como pérdidas y deben gestionarse de manera saludable. En primero de la ESO, los retos aumentan: aulas más grandes, nuevos compañeros y ausencia de figuras de referencia estables. Aquí, el grupo de iguales se convierte en un referente emocional y social y la labor del tutor es clave para cohesionar al grupo y generar un espacio seguro. En Bachillerato, el alumnado ya está enfocado en su proyección académica y universitaria, equilibrando intereses académicos, lúdicos y sociales. La motivación depende de una orientación clara y de un entorno que favorezca el aprendizaje activo.

-¿Cómo afectan el uso de pantallas, tecnología y redes sociales en la vuelta a las clases y al rendimiento académico durante el curso?

-El uso de móviles, tabletas y redes sociales influye directamente en la adaptación al inicio del curso y en el rendimiento académico a lo largo del año. En las primeras semanas, puede generar frustración, ansiedad o desmotivación porque están acostumbrados a gratificaciones inmediatas que ofrecen pantallas, lo que dificulta la atención sostenida y la gestión de emociones. A medida que avanza el curso, estos hábitos pueden derivar en bajo rendimiento académico, déficit de atención y dificultades para postergar recompensas. Por eso, es fundamental que los adultos modelen la autorregulación emocional, enseñen a gestionar la frustración y ofrezcan alternativas de refuerzos motivadores y saludables como deporte, proyectos colaborativos o actividades creativas. De esta manera, la educación emocional se convierte en una herramienta esencial para ayudar al alumnado a equilibrar el uso de la tecnología con el aprendizaje, desarrollando habilidades que les permitan afrontar retos académicos y sociales de forma saludable.

-¿Qué papel juegan las familias y los docentes en esta fase de adaptación de la vuelta a clases con tantos estímulos externos?

-Las familias son modelos de gestión emocional: acompañar, enseñar a esperar y reforzar hábitos saludables ayuda al alumnado a enfrentarse a retos académicos y sociales. Los docentes actúan como referentes emocionales. Su competencia emocional permite cohesionar grupos, detectar necesidades tempranas y crear un entorno seguro. Metodologías activas, como el aprendizaje basado en proyectos o las clases invertidas, fomentan un aprendizaje significativo y motivador.

-¿Qué medidas pueden adoptar los centros educativos para favorecer una vuelta más positiva?

-Reducir ratios, aumentar el número de orientadores y favorecer la coordinación entre profesionales de distintas disciplinas con pasos fundamentales. Por otro lado, la formación del profesorado es clave y, si comparamos con la medicina, dos pilares de nuestra sociedad, vemos un desfase: los médicos pasan por prácticas supervisadas antes y mientras empiezan a ejercer, mientras que los docentes acceden a tutorías de manera directa con poca preparación práctica. Es fundamental que la formación práctica y continua del profesorado incluya experiencias practicas, atención a la diversidad y educación emocional aplicada. La escuela debe funcionar como un sistema integral que atienda tanto lo académico como lo emocional y social.

-¿Por qué es tan importante trabajar la educación emocional junto al currículo académico?

-La educación emocional es transversal a todas las materias y etapas, no algo que se añada en paralelo. Permite trabajar emociones, cuerpo, sensorialidad y desarrollo cognitivo y facilita un aprendizaje más profundo y adaptado a cada estudiante. Cuando los alumnos aprenden a gestionar sus emociones, a autorregularse y a colaborar en grupo, desarrollan habilidades que les ayudan tanto en la académico como en lo social y personal. Como siempre digo, «primero el orden y después el amor, como el río que coge su cauce y va a parar al mar». Establecer rutinas, límites claros y estructuras permite que el afecto y la motivación fluyan de manera natural y sostenible dentro del aula, generando un ambiente seguro y propicio para el aprendizaje.

-¿Qué mensaje lanzaría a toda la comunidad educativa para empezar el curso de la mejor manera posible?

-Estamos en una época de cambio y es posible transformar la educación. La educación emocional y la mirada sistémica son esenciales: los alumnos deben ser vistos como individuos integrales, considerando su entorno familiar y social. Abrir la mirada, el corazón y la mente hacia la inclusión, la diversidad y la equidad es clave. La cooperación entre familias, centros y universidades garantiza que los docentes estén preparados para atender la diversidad y construir una educación motivadora y justa.