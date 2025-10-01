Ensalzan el valor del planisferio celeste del IES Aguilar y Eslava

Con la importancia que el patrimonio histórico y educativo tiene para dos IES, como son el cordobés Luis de Góngora y el egabrense Aguilar y Eslava, daba comienzo en este último instituto el curso académico con una lección inaugural, impartida por el profesor José Antonio Mañas Valle, director del Museo Andaluz de la Educación que tiene su sede en Alhaurín de la Torre (Málaga). Mañas disertó sobre «Mapas del cielo y legado educativo. Los planisferios celestes del profesor Garrido». Acercó a la audiencia, integrada por alumnos de 1º y 2º de Bachillerato, a la figura del malagueño Francisco Garrido Hidalgo (1843-1925), catedrático de Geografía e Historia, que fue profesor y director del instituto egabrense entre 1894 y 1897 y profesor del IES Góngora entre 1902 y 1918.

Mañas se detuvo más en la obra que dejó en ambos centros, como son sus planisferios celestes, en el Aguilar y Eslava en 1895 y en el Luis de Góngora en 1905, y para los que los directores de ambos centros, Salvador Guzmán y Fernando Merlo, respectivamente, remitieron en noviembre del 2024 a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, la documentación pertinente para iniciar los trámites para inscribirlos en el catálogo general del patrimonio histórico andaluz, como Bien de Interés Cultural (BIC).

Garrido Hidalgo dejó en dichos IES muestras de su entusiasmo por la astronomía, realizando, de modo altruista, planisferios celestes «por puro placer y un mejor aprovechamiento de los alumnos», atendiendo a las recomendaciones del Congreso Pedagógico Hispano-Portugués-Americano de 1892 -IV centenario del Descubrimiento-, de crear bóvedas celestes para «mejorar la enseñanza de la Geografía astronómica, construyendo en las escuelas y cátedras grandes cúpulas, con el fin de representar en su concavidad el cielo estrellado e imitar los movimientos principales de la Tierra, de la Luna y de los planetas en torno del Sol y en presencia de las estrellas»·.

La obra de Garrido, única en la geografía educativa española, por su carácter excepcional y original, fue diseñada y pintada por él mismo, de modo altruista, tratándose de pinturas al óleo sobre sectores circulares montados posteriormente en forma de bóveda, para destacar el entorno local donde estaban sus alumnos, el cielo de Cabra o el cielo de Córdoba, haciendo una intuitiva adaptación al medio.

En este mismo acto, se presentó un retrato del profesor Garrido, que pasará a engrosar la galería de retratos de directores del histórico instituto, a la vez que se hizo un reconocimiento a la profesora de Lengua Castellana y Literatura, Mª Carmen García Flores, con motivo de su jubilación.