Convocada una nueva edición del concurso Consumópolis 21

La Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía ha convocado la fase autonómica del concurso escolar 25-26 Consumópolis 21, bajo el lema «A la hora de consumir, que no te domine el click». Podrán participar equipos de cinco alumnos de centros públicos, privados o concertados de Andalucía, en distintos niveles.

La inscripción en la web del concurso estará abierta del 6 de octubre de 2025 al 2 de marzo de 2026, y la participación se extenderá hasta el 13 de abril de 2026. Se otorgarán un total de 18 premios, incluyendo dispositivos electrónicos: tabletas para los alumnos y ordenadores para los docentes coordinadores, con una dotación económica global de 5.610 euros, según lo previsto en la convocatoria autonómica.