Solidaridad
El colegio La Milagrosa se vuelca con la AECC
Los alumnos ya tienen preparada la pancarta que llevarán a la marcha del día 26
Córdoba
El colegio La Milagrosa ya tiene preparada la pancarta que alumnos del centro llevarán a la 18ª Marcha contra el Cáncer y 10ª Carrera que la AECC tiene organizada el 26 de octubre (11.00 horas, Vial Norte), e informó ayer de cómo se puede participar en esta actividad solidaria.
