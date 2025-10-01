Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El colegio La Milagrosa se vuelca con la AECC

Los alumnos ya tienen preparada la pancarta que llevarán a la marcha del día 26

Guadalupe Gavilán

Córdoba

El colegio La Milagrosa ya tiene preparada la pancarta que alumnos del centro llevarán a la 18ª Marcha contra el Cáncer y 10ª Carrera que la AECC tiene organizada el 26 de octubre (11.00 horas, Vial Norte), e informó ayer de cómo se puede participar en esta actividad solidaria.

