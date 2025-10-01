El Ayuntamiento oferta 281 actividades para centros educativos de Córdoba

Córdoba arranca el curso escolar con un nuevo impulso educativo que va mas allá de las aulas. El Ayuntamiento de Córdoba refuerza su apuesta por una educación integral, ofreciendo a alumnos y alumnas experiencias practicas que complementan lo que aprenden en clase y acercan la cultura, el patrimonio y las artes de forma innovadora y participativa.

Durante la presentación de la Guía de Programas Educativos 2025-26, la concejala de Educación e Infancia, Narci Ruiz, destacó que se trata de «una herramienta fundamental que, año tras año, se ha consolidado como el gran referente para la comunidad educativa de Córdoba». La nueva edición incorpora importantes novedades, como visitas al Palacio de Viana y al Templo Romano, rutas culturales inspiradas en Julio Romero de Torres, la iniciativa ‘Calle Jugando’, para el fomentar el juego y la movilidad saludable, y la programación completa del ciclo’ Vamos al Teatro’, con el objetivo de enriquecer la formación de los alumnos de manera practica y divertida.

El curso pasado, cerca de 148.300 alumnos cordobeses participaron en las actividades, entre programas destacados, como ‘Higiene Urbana’, con Sadeco; ‘Agente Tutor’, con la Policía Local; ‘Vamos al Teatro’ con el IMAE; Paseo por la Ciencia; ‘Conciertos didácticos’, con la Orquesta de Córdoba; ‘Zoo Educativo’, con el Imgema, Educación Vial o Talleres de Cambio de Actitud Medioambiental.

Para este nuevo curso 2025-26, la guía ofrece 281 actividades distribuidas en 30 programas diferentes, de los cuales 251 están dirigidos directamente al alumnado de Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, mientras que 30 programas se centran en familias, profesorado y comunidad educativa. Según Narci Ruiz, «todas estas iniciativas tienen un mismo objetivo: enriquecer la formación de nuestros niños y niñas, complementar lo que aprenden en las aulas y acercarles la cultura, el patrimonio, la movilidad sostenible y las artes escénicas de una forma practica, divertida y educativa».

La concejala también subrayó que la guía es un recurso vivo, que renueva cada nuevo curso y facilita la planificación de los centros. «Sin el compromiso del profesorado, de los equipos directivos, de las familias y de todas las instituciones que colaboran con el Ayuntamiento, este proyecto no sería posible. Con esta nueva guía, reafirmamos nuestro compromiso: Córdoba apuesta por la educación, por la infancia y por ofrecer a nuestros alumnos las mejores herramientas para crecer en conocimiento, valores y ciudadanía», remarcó. n