El aula sensorial que transforma la inclusión

Hablar de inclusión en la escuela es hablar de justicia social, de igualdad de oportunidades y de construir una comunidad educativa en la que cada alumno o alumna, con independencia de sus capacidades, pueda crecer y aprender junto a sus compañeros, sin quedarse atrás en ningún momento. Y es que no se trata solo de adaptar contenidos, sino también de crear entornos donde la emoción, la convivencia y la creatividad sean el motor del aprendizaje. En Córdoba, el colegio público Hernán Ruiz ha dado un paso decisivo en esa dirección con un aula sensorial, que se ha convertido en emblema de innovación y de verdadera inclusión para toda la comunidad educativa.

La responsable de este proyecto es Carmen Palacios Chups, docente con más de dos décadas de experiencia en aulas específicas, que encontró en Hernán Ruiz la oportunidad de hacer realidad un sueño largamente acariciado. «Siempre una de mis grandes ilusiones como docente era poder tener un espacio sensorial, en el que se favoreciera la inclusión bidireccional, el desarrollo madurativo y la visibilización de las aulas específicas como entornos inclusivos», explica con entusiasmo mientras se dirige a empezar un nuevo día en el centro.

El aula nació hace cinco cursos gracias al programa Más Equidad, impulsado por la Consejería de Educación. Con el respaldo del equipo directivo y del conjunto de profesionales del centro, Palacios organizó la dotación inicial par poner en marcha talleres multisensoriales, habilitar un huerto escolar y dotar al centro de diferentes recursos. Desde entonces, el espacio ha crecido y se ha consolidado como un referente de trabajo innovador e inclusivo.

Allí se desarrollan talleres de relajación, conciencia corporal, comunicación y creatividad. Se emplean recursos como luz negra, cera fluorescentes, circuitos psicomotores y terapia sensorial con animales, incluyendo perritos, diseñados para estimular los sentidos y trabajar áreas como el razonamiento lógico-matemático, la autonomía o la socialización. Palacios subraya que todos los talleres son dinámicas vivenciales, con un fuerte componente psicomotor y en equipo, que permiten al alumnado expresarse, experimentar y aprender a través de sensaciones y emociones más allá del conocimiento académico tradicional.

Uno de los rasgos diferenciales del aula es su carácter bidireccional. No solo acoge al alumnado con autismo y otras necesidades educativas específicas, sino que también invita a estudiantes de aulas ordinarias a participar. «Esa interacción es clave», subraya Palacios. «Se generan vínculos muy bonitos. Los niños y niñas conectan entre sí a través de las emociones y las sensaciones, no por los contenidos académicos. Ese aprendizaje emocional repercute en un desarrollo madurativo positivo», destaca.

Resultados visibles

Los resultados son visibles en múltiples niveles. Mejora de conductas, avances en autonomía, fortalecimiento de la convivencia y progresos en la comunicación, incluso en casos de alumnos no verbales. Se observa un desarrollo madurativo más profundo y duradero, donde la autoestima y la percepción personal se convierten en la base para aprender, interactuar y relacionarse con sus iguales y adultos.

El equipo de orientación y las especialistas que colaboran en el aula destacan también el papel determinante del equipo directivo, tanto el que impulsó el proyecto como el actual, en la consolidación de este espacio. «Sin ese apoyo, difícilmente se pueden desarrollar o generar proyectos tan importantes», reconoce Palacios.

Más allá de los logros visibles, el aula sensorial del Hernán Ruiz transmite un mensaje potente. La verdadera inclusión no se improvisa ni se mide solo en resultados académicos; se construye con espacios compartidos, experiencias sensoriales y emocionales, vínculos entre compañeros y una comunidad educativa que cree que cada niño y cada niña merece la oportunidad de desplegar todo su potencial.

Este aula demuestra que cuando la educación apuesta por la emoción, la creatividad y la cooperación, los limites se desdibujan y todos los alumnos encuentran su lugar para aprender y crecer. n