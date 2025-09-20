Córdoba, clave en la apuesta de Loyola por una formación de vanguardia

La Universidad Loyola, única universidad de la Compañía de Jesús en Andalucía, continúa apostando por el crecimiento y consolidación de la oferta formativa de su Campus de Córdoba.

En los últimos años, el campus cordobés ha lanzado tres grados en las facultades de Ciencias de la Salud y de Comunicación, abriendo la puerta a nuevas ramas de conocimiento, dos de ellos únicos en la provincia.

Los grados de Loyola están orientados a que el estudiante tenga una experiencia de aprendizaje personal y académica única en una de las etapas más importantes de su vida y a que desarrollen su talento y su vocación al servicio de una sociedad más justa.

Cuidar, formar, transformar: apuesta de Loyola por la salud

Una de las últimas incorporaciones a la oferta de titulaciones de Loyola en Córdoba han sido las del área de Ciencias de la Salud, concretamente los grados en Enfermería y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, este último único en la capital cordobesa.

El Grado en Enfermería, implantado en 2023, se ha convertido ya en una referencia en la formación sanitaria en Córdoba. Con un claustro de profesores con amplia experiencia asistencial e investigadora, el título destaca por la incorporación de metodologías innovadoras y por la puesta en marcha del Centro de Simulación Clínica Avanzada, un espacio pionero en la ciudad que permite a los estudiantes practicar desde el primer día en escenarios que reproducen situaciones reales de consulta, quirófano o urgencias. Una infraestructura que garantiza que los futuros profesionales adquieran competencias técnicas y humanas esenciales para el ejercicio de la enfermería.

Alumnado de Loyola. / Loyola

Por su parte, el Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte ha supuesto un impulso en la oferta académica cordobesa, al ser el único de estas características en la capital. El programa, que combina ciencia, salud y deporte, prepara a los estudiantes para trabajar en ámbitos como el rendimiento deportivo, la gestión de entidades deportivas o la promoción de la salud, siempre con un enfoque innovador y multidisciplinar. Sus instalaciones y convenios con centros especializados permiten una formación práctica de primer nivel.

Creatividad y estrategia para un mundo digital

Junto a ellos, el Grado en Publicidad y Marketing Digital responde a la creciente demanda de profesionales en comunicación digital, estrategia de marca y creatividad publicitaria. Con un plan de estudios que integra la dimensión tecnológica y la práctica profesional, este grado prepara a los alumnos para afrontar los retos de un sector en plena transformación, con un marcado carácter internacional y estrechos vínculos con empresas y agencias del sector. Además, al igual que el anterior, es único en la provincia lo que permite a muchos estudiantes hacer realidad su deseo de formarse en comunicación e impulsar su futuro laboral en este ámbito.

A esta oferta se suman otros grados que consolidan al campus cordobés como un referente en diversidad académica, con títulos en áreas como Administración y Dirección de Empresas, Derecho, Datos y Analítica de Negocio, Criminología, Relaciones Internacionales y Psicología.

Todos ellos se caracterizan por la internacionalización, que se materializa en programas de movilidad con universidades de todo el mundo, y por una clara orientación a la empleabilidad, gracias a la estrecha colaboración con el tejido empresarial y social.

Alumnado de la universidad. / Loyola

Su dimensión internacional, junto con los altos estándares de calidad y exigencia académica, han permitido que la Universidad Loyola consiga la acreditación AACSB. La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales es la única en Andalucía que la posee y solo el 6% de las escuelas de negocios del mundo la tienen.

Esta acreditación supone una ventaja competitiva para el alumnado, ya que los títulos del campus de Córdoba de Administración y Dirección de Empresas (ADE) y sus dobles titulaciones y el grado en Datos y Analítica de Negocio, están avalados por este sello de excelencia reconocido internacionalmente.

De este modo, Loyola Córdoba ofrece a sus estudiantes no solo una formación académica de excelencia, sino también la oportunidad de proyectar su futuro profesional en un entorno global y competitivo.