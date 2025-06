Córdoba celebra la graduación de más de 300 alumnos de Formación Profesional de Davante MEDAC

El Palacio de Congresos de Córdoba acogió ayer, 18 de junio, la ceremonia de graduación de 332 estudiantes de Formación Profesional de Davante MEDAC, que concluyeron así una etapa formativa clave para su desarrollo profesional. La cita, celebrada a las 18.00 h, reunió a familiares, docentes, representantes del tejido empresarial cordobés y al propio alumnado.

Durante el acto, los estudiantes —procedentes de 10 titulaciones oficiales— recibieron sus becas y diplomas en un ambiente marcado por la emoción, el reconocimiento y el orgullo compartido.

También se destacó el papel de las empresas colaboradoras en el desarrollo práctico del alumnado, elemento esencial del modelo educativo de Davante.

El acto de graduación de Davante MEDAC Córdoba, en imágenes / Davante

Davante MEDAC, líderes en formación para el empleo

Davante MEDAC forma parte de Davante, la institución educativa líder en formación para el empleo en España, con más de 100 centros distribuidos por todo el país. Su modelo combina una enseñanza cercana, práctica y conectada con las necesidades reales del mercado laboral.

Actualmente, Davante está implantando progresivamente la FP Plus, un modelo que complementa los títulos oficiales con certificaciones técnicas reconocidas en cada sector y formación en competencias transversales clave para mejorar la empleabilidad. Aunque esta promoción no ha cursado FP Plus, sí ha sido parte activa de un modelo centrado en el aprendizaje aplicado y la inserción laboral.

Una oferta educativa que se amplía y evoluciona

Este acto de graduación tiene un valor simbólico añadido: es el último que se celebra bajo la marca MEDAC antes de su evolución a Davante, una entidad educativa que evoluciona para ampliar la oferta formativa de MEDAC y MasterD con un enfoque integrador.

Así, Davante se posiciona como la empresa número uno en formación para el empleo en España, con una propuesta que abarca la Formación Profesional, cursos profesionales y preparación de oposiciones.

Con esta transición, la institución refuerza su compromiso con la empleabilidad, la innovación metodológica y la transformación social, manteniendo su esencia cercana y práctica, pero con una mirada más ambiciosa hacia el futuro.