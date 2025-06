Químicos olímpicos cordobeses

Una ilusión inesperada, un examen desafiante y muchas horas de estudio. Así comenzó la aventura de Adrián Martínez Calero, del IES Ángel de Saavedra de Córdoba, y Ana Campos Luque, del IES Tierno Galván de La Rambla, dos estudiantes cordobeses que han vivido en primera persona la emoción de participar en la Olimpiada Nacional de Química, celebrada en Córdoba tras superar con éxito la fase local, quedando ella primera y él segundo.

La decisión de presentarse no fue inmediata. En el caso de Ana, fue casi impulsiva. «Pensé en no presentarme porque estimé que me haría falta mucho tiempo para prepararme», confiesa. Finalmente, decidió hacerlo como entrenamiento para la PAU, sin imaginar que acabaría clasificándose. «Me eché a temblar, no se me había pasado por la cabeza. Fue una alegría enorme», apunta.

Para Adrián, el empujón vino por partida doble. «Por un lado, el ánimo de mi profesora de mi profesora de Química, Chon Guzmán; y por otro, he de admitirlo, la motivación de que la UCO paga la matricula a los dos primeros si estudian una carrera de la Facultad de Ciencias. El día que supo que pasaba a la fase nacional fue inolvidable. «Vi el correo nada más salir del instituto y salí corriendo a contárselo a mi profesora. Fue una euforia total. Luego vinieron las felicitaciones, mensajes... Estuve tres días contestando», recuerda este estudiante.

Ana Campos, con el profesor que estuvo con ella en la olimpiada.

Aunque la alegría fue grande, el camino hacia las nacionales no fue fácil. Adrián se enfrentó a una enorme cantidad de contenidos de ramas que ni siquiera había visto en clase. «Había que preparar química física, analítica, inorgánica y orgánica. Me acosté tarde muchos días». Gracias a los recursos de su profesora, el apoyo de sus compañeros y su propio esfuerzo, llegó al día del examen con el temario casi completo.

Ana, por su parte, no tuvo mucho tiempo para prepararse. Aun así recuerda con gratitud el apoyo de su profesor, Francisco Javier Gómez: «Con las actividades que hicimos en clase, repasarlo todo en dos o tres tardes fue más llevadero».

Pasión por la ciencia

Ambos comparten la misma pasión por la ciencia, aunque con matices. Adrián lo resumen con claridad: «me declaro amante de todas las disciplinas científicas. Ninguna se entiende sin las otras. Me apasiona el porqué de las cosas». En su caso, sueña con estudiar Física, aunque también considera Química como una opción cercana. En un futuro, se ve dando clases en un instituto. «Me ilusiona poder ser inspiración para otros, como lo han sido mis profesores para mí», recalca.

Adrián Martínez Calero, con la profesora que lo acompañó. / CÓRDOBA

Ana, en cambio, se siente fascinada por la relación entre Química y Biología: «Lo que más me sorprende es cuando algo que he aprendido en química encaja con otro concepto de biología. Todo cobra sentido», expone. La bioquímica y la investigación sobre compuestos y su efecto en el cuerpo humano son sus campos predilectos.

Coincidencias

Más allá del examen, ambos coinciden en que lo mejor que se llevan de esta experiencia son las personas. «Conocer gente de toda España fue lo más especial», subraya Adrián. Ana también recuerda con cariño la convivencia. ·Estar con mi compañera de habitación, Sabina, fue un placer. Y ver a mis padres en la entrega de premios, esperándome con orgullo, fue el momento más feliz», subraya.