La divulgación hecha por jóvenes se muestra con rigor en Eurociencia

La cuarta edición del Congreso Científico Internacional Eurociencia Joven, celebrada en el Rectorado de la UCO, ya tiene nombre propio: Natalia Torralbo, estudiante de segundo de bachillerato del IES Fidiana de Cordoba. Su investigación, tan rigurosa como personal, fue reconocida como la mejor en la modalidad de comunicación oral. Bajo el título «Efecto de la diabetes ‘mellitus’ tipo 1 en parámetros fisiológicos en respuesta a situaciones de estrés académico», el estudio analiza cómo este tipo de estrés afecta fisiológicamente a personas con diabetes tipo 1.

Recogida del premio por parte de Natalia Torralbo y Elena León. / Víctor Castro

«Quería reflejar que, aunque todos sentimos estrés, mi respuesta fisiológica es distinta», explica Natalia Torralbo, que decidió convertir su vivencia personal en una rigurosa investigación científica. A lo largo del curso, ha ido recopilando datos sobre presión arterial, temperatura corporal y niveles de glucosa en jóvenes diabéticos, revelando resultados significativos sobre los efectos del estrés académico. «Esto nos permite sacar conclusiones útiles y dar visibilidad, no solo para quienes padecen diabetes sino también para quienes nos rodean», expone.

La investigación se desarrolló dentro del programa FIDIciencia 3.0, coordinado por la profesora del IES Fidiana Elena León, quien acompañó a Natalia en todas las fases de su proyecto. «Gracias a mi profesora pude profundizar en un proyecto que me hacía muchísima ilusión», reconoce la alumna. Elena León, por su parte, destaca el esfuerzo y seriedad con los que Natalia abordó el reto. «Una investigación pasa por muchas etapas, diseño, ejecución, problemas que hay que resolver... En este caso, conseguir cómo medir la glucosa de manera no invasiva fue todo un reto y Natalia lo superó con rigor y compromiso», destaca.

Buenos resultados

La jornada del congreso Eurociencia se vivió como un momento culminante del curso. «Fue un éxito. Nuestro IES lo vivió con bastante motivación porque es el momento en el que todo el mundo expone de manera definitiva la investigación que ha estado realizando durante todo el año», sostiene Elena León. En el evento participaron también centros educativos de Córdoba y del extranjero, algunos con investigaciones propias y otros en colaboración, pero todos compartiendo un objetivo común: mostrar que el pensamiento científico no entiende de edad.

Natalia recuerda la experiencia con emoción. «Desde pequeña me ha entusiasmado informar sobre algo que me importa y aunque estaba muy nerviosa, lo disfruté», asegura. Añade que le alegró mucho el reconocimiento, pero también el saber que la información había calado y que muchos compañeros habían descubierto gracias a ella lo que realmente implica la diabetes. «Incluso yo, a pesar de vivirlo en primera persona, descubrí cosas nuevas que me pueden ayudar mucho. Ha sido todo muy gratificante», resalta. Para su mentora, también fue un momento especialmente emotivo. «Sentí una satisfacción enorme cuando le dieron el premio», afirma Elena León. «Fue la recompensa a todo un año de esfuerzo, de perseverancia y de ilusión. Ver cómo una alumna convierte una vivencia difícil en conocimiento científico y logra transmitirlo con esa madurez es de lo más gratificante que puede vivir un docente», subraya.

Otro galardón más

Pero el premio recibido por esta alumna no es el único reconocimiento logrado por el IES Fidiana, ya que su profesora Elena León recogió el sábado en Granada el 2º Premio Antonio Domínguez Ortiz de Innovación Educativa, por su labor al frente de trabajos que acercan la investigación al aula.

«La ciencia no es algo lejano, ni exclusivo de unos pocos. El alumnado de Secundaria es muy capaz y puede formar parte activa en la construcción del conocimiento», reivindica León.

Y es que esta profesora tiene un mensaje muy claro que mandar a los docentes. «Que no tengan miedo. Pequeñas preguntas pueden dar lugar a investigaciones valiosas. Lo importante es proponer, avanzar y ese primer paso. Es una experiencia totalmente gratificante». Cuando la ciencia se vive desde dentro, el aula se convierte en laboratorio y el conocimiento en transformador de realidades.