El talento cordobés en Europa

La Escuela Oficial de Idiomas (EOI) Corduba se consolida como un referente en la enseñanza de idiomas y en la movilidad internacional en el ámbito de adultos, señalan desde este centro en una nota de prensa. Acreditada esta escuela por el programa Erasmus+ 2024/2027, al EOI ha llevado a cabo este curso más de una decena de movilidades docentes en cinco países europeos y ha ofrecido experiencias internacionales a 32 estudiantes seleccionados entre su alumnado.

Uno de los hitos más destacados de este curso ha sido la reciente participación de la EOI Corduba en el Festival de Alumnado Adulto de Dublín, celebrado en abril, en el marco del reconocimiento de la capital irlandesa como Ciudad del Aprendizaje Unesco. La escuela cordobesa fue el único centro español invitado, lo que supone un importante reconocimiento a su labor educativa y a su enfoque innovador sobre el aprendizaje permanente en personas adultas, resaltan sus responsables.

Los profesores Nader Al Jallad y Sandra Pérez representaron al centro en una visita al Institute of Art Design and Technology de Dublín (IADT), donde fueron recibidos por su directora, Abby Langtry. Durante su estancia participaron en sesiones de observación y en diversas actividades del festival, que congregó a instituciones educativas formales y no formales del área metropolitana de la ciudad. El objetivo principal fue intercambiar buenas practicas y explorar vías de colaboración futura con centros irlandeses, reforzando así la dimensión europea del proyecto educativo EOI.

Las movilidades de este curso han incluido destinos como Palermo, Monza, Burdeos, Lieja, Póvoa de Varzim y Dublín, en los que el profesorado ha desarrollado estancias de observación que alimentan el proceso de mejora continua en la enseñanza de idiomas y en la atención del alumnado adulto. En paralelo, 32 estudiantes de la EOI han podido disfrutar de experiencias formativas internacionales tras superar un proceso de selección durante el primer cuatrimestre del curso. Estos intercambios se han realizado en Italia, Irlanda y Francia, permitiendo a los alumnos mejorar su competencia lingüística y vivir en primera persona un entorno cultural y académico europeo.

Movilidad

Con el fin de poner en común las experiencias vividas y proyectar las lineas de futuro, la EOI celebró ayer la 1ª Jornada de experiencias Erasmus+, un encuentro abierto a toda la comunidad. Durante la jornada se presentó la estrategia de internacionalización para el curso 2025/2026, que prevé una ampliación de las movilidades para alumnado y profesorado, así como la incorporación de nuevos países.