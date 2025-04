«Me gustaría estudiar Medicina para curar y acompañar»

-¿Cómo se enteró de la existencia de las Becas Europa y qué le motivó a presentarse?

-Cuando comenzó primero de Bachillerato la directora de mi instituto nos mandó un correo a tres alumnos para ofrecernos participar. En un principio yo no conocía el programa pero cuando comencé a investigar me llamó mucho la atención como trataban el paso por la universidad, no sólo como una etapa más por la que pasar de puntillas sino como una oportunidad para dejar huella.

-El proceso de selección es largo y muy exigente. Ha tenido que pasar diferentes fases durante todo un curso para llegar a la final. ¿Cuál diría que fue la parte más desafiante para usted?

-Para mí la fase más complicada, pero sin duda la más bonita, fue el fin de semana en la Universidad Francisco Vitoria. Fueron unos días muy intensos en los que tuvimos que enfrentarnos a entrevistas, debates y una exposición. Sin embargo, fue maravilloso conocer a personas con las mismas inquietudes, dispuestas a aprender y a disfrutar. Me llevo amigos para siempre y un recuerdo muy bonito de allí.

-Becas Europa selecciona a los 50 mejores alumnos preuniversitarios de toda España ¿Qué sintió cuando le confirmaron que usted era una de esas 50 personas seleccionadas?

-Me enteré de la noticia al salir del instituto, estaba con mis amigos y no me lo podía creer. Realmente los 200 finalistas éramos todos muy buenos, así que siento muy afortunada y agradecida por haber sido una de las 50 elegidas.

-¿Qué papel ha jugado su centro educativo en este logro? ¿Hay algún profesor o profesora al que quiera agradecer su ayuda?

-El IES Medina Azahara me dio la oportunidad de participar en el programa. Me gustaría agradecer a los profesores que me ayudaron a recopilar material educativo y también a todos los alumnos que se ofrecieron voluntarios para un proyecto que hice en grupo para tratar de ayudar a los damnificados tras la DANA en Valencia.

-La beca le ofrece la oportunidad de realizar un viaje de 20 días alrededor de Europa, visitando las principales universidades y participando en un programa de conferencias y encuentros, con personalidades de primer nivel del mundo académico. ¿Qué universidad del recorrido europeo tiene más ganas de visitar y por qué?

-Es complicado elegir una porque me llaman mucho la atención todos los sitios que vamos a visitar, pero diría que la Universidad de Cambridge porque es bastante famosa, sus instalaciones sin increíbles y en la misma han estudiado figuras tan importantes en la historia de la ciencia, como Charles Darwin o Rosalind Franklin.

-¿Qué espera llevarse de esta experiencia, tanto a nivel académico, como también a nivel personal?

-Sin duda este viaje va a ser una gran oportunidad para crecer a nivel personal, conocer a personas increíbles que tengo claro que se convertirán en amigos para siempre y aprender y analizar las cosas desde otros puntos de vista a través de las numerosas conferencias. En definitiva, espero poder potenciar y desarrollar el espíritu universitario para poder exprimir al máximo esta nueva etapa.

-La EBAU está a la vuelta de la esquina. ¿Qué le gustaría estudiar cuando finalice el Bachillerato?

Me gustaría estudiar Medicina para curar y acompañar. Quiero poder ayudar a las personas, escucharlas y tratarlas en esos momentos en los que la vida se pone más difícil. .