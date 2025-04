De Posadas rumbo a Laponia

El sistema educativo finlandés ha sido referencia mundial durante años. Con la intención de entender qué lo hace tan eficiente, el maleno Juan Antonio Reyes Delgado, profesor de Matemáticas del IES Aljanadic de Posadas, decidió embarcarse en una experiencia única. Gracias a un programa del Ministerio de Educación y Ciencia, viajó a Finlandia para convivir durante dos semanas con docentes y alumnos, asistiendo a clases y observando sus métodos de enseñanza.

«Quería conocer el sistema educativo finlandés de primera mano. Se considera uno de los mejores del mundo desde hace tiempo, y yo tenía muchas ganas de verlo, sobre todo en lo referente a la enseñanza de las ciencias y a cómo consiguen esa excelencia”, explica Reyes».

Su estancia le permitió descubrir diferencias significativas respecto a la educación en España. Lo que más le sorprendió fue la calidad del equipamiento en los centros educativos. «Es increíble el equipamiento que tienen los institutos. Hay talleres de electrónica, soldadura, cocina... y la seguridad en ellos es impresionante», detalla.

Otro aspecto clave es la ratio de las clases. «He visto grupos de no más de 12 o 13 alumnos. Aquí en España hemos reducido algo la ratio, pero aún estamos en 25 alumnos por clase, e incluso más en algunos casos», indica. Esta diferencia impacta directamente en la atención personalizada que recibe cada estudiante y en la calidad de la enseñanza, expone.

El método de trabajo también es muy distinto, en Finlandia se da mucha importancia al aprendizaje en equipo y a la autonomía del alumnado. “En muchas asignaturas, gran parte de la clase trabaja en grupos de tres o cuatro personas, con la supervisión del profesor», añade este docente de Posadas, que además cuenta que cada estudiante tiene su propio portátil o tableta para trabajar y el profesor puede monitorizar desde su mesa lo que están haciendo.

También hay numerosas actividades con enfoque práctico, como una actividad relacionada con las elecciones que estaban por celebrarse. «Los alumnos montaban una simulación de las elecciones. Se encargaban de todo: las urnas, las papeletas, incluso del café y el pastelito que en Finlandia se ofrece a los votantes para cuando van a votar», explica asombrado el profesor, que afirma querer recrear algo parecido en su instituto y que va a comentarlo con su compañera de Economía.

Cultura andaluza

Pero el aprendizaje no fue unidireccional, sino que fue en ambas direcciones. Durante su estancia, Reyes quiso compartir parte de la cultura andaluza con sus colegas finlandeses.

«En tres ocasiones hice paella, dos veces preparé salmorejo y el último día organizamos un desayuno molinero con aceite de oliva que llevé desde Posadas», cuenta.

Para la ocasión, llevó diferentes variedades de aceite, y explicó las diferentes formas en las que se consume en Andalucía. «Les mostré cómo lo tomamos aquí: con sal, con miel, con azúcar... Cómo celebramos en los institutos andaluces en el Día de Andalucía. Fue increíble ver cómo les gustó tanto que, horas después, seguían en la sala de profesores disfrutando del aceite», remarca.

Después de más de tres décadas de docencia en España, Juan Antonio Reyes ha encontrado en Finlandia una fuente de inspiración. «Siempre he amado mi profesión y me ha encantado tener la oportunidad de conocer de cerca un sistema educativo tan destacado y del que he podido aprender tanto. Ha sido una experiencia espectacular», concluye aún entusiasmado este docente del IES Aljanadic, mientras recuerda su estancia en Finlandia.