«Es fundamental una ratio más baja en las aulas para la inclusión efectiva»

-¿Cuántos años lleva trabajando en el colegio y cómo ha evolucionado la atención a los estudiantes con autismo durante ese tiempo?

-En el aula específica de autismo, que además es un puesto específico, este es mi curso número once. He tenido distintos estudiantes, que han ido pasando y algunos se han ido por edad. En cuanto a la evolución, a nivel metodológico, he ido aplicando innovaciones y nuevas estrategias. He seguido formándome y eso ha repercutido positivamente en los resultados.

-¿Hasta qué edad pueden los alumnos estar en el aula específica?

-Con la normativa actual hasta los 13 años, si no hay un cambio importante a nivel conductual o a nivel de salud.

-¿Qué aspectos de su trabajo considera más satisfactorios?

-Verlos avanzar. Son pequeños avances pero son muy importantes. Sobre todo, comprobar que les sirve para su vida diaria. Además, los avances en ellos se ven en las familias también, y la verdad es que eso da mucha tranquilidad. Y ellos, simplemente ellos, que te dan mucho todos los días, mucho más de lo que tú puedas darles.

-En cuanto al tipo de aprendizaje, ¿algún ejemplo de metodología o enfoque que se lleve a cabo?

-Desarrollo la enseñanza estructurada, una metodología extendida a nivel mundial, eso a nivel general para la estructura del aula y atención del alumnado. A nivel conductual, que es un aspecto muy importante, solemos trabajar el apoyo conductual positivo.

-En relación a los recursos disponibles, ¿con qué tipo de materiales o apoyo cuentan para facilitar las metodologías y enseñanza?

-Las aulas específicas para alumnado con TEA (trastorno del espectro del autismo, del que hoy se celebra el día mundial), suelen tener una dotación específica por parte de la Delegación provincial de Educación. Luego, a lo largo del tiempo, tú vas también generando material. Muchos de los materiales que tenemos, de hecho, son de fabricación propia, porque tenemos que preparar muchísimos apoyos visuales, pictogramas... Además, necesitamos también unas bases técnicas, como ordenadores o impresoras a color que, normalmente, son los centros quienes ponen a nuestra disposición esos recursos.

-Con motivo del Día del Autismo, que es hoy, ¿se llevan a cabo actividades o iniciativas especiales en el colegio para concienciar?

-En el colegio Torre de la Malmuerta ha habido una trayectoria de siempre de celebrar el Día del Autismo para concienciar. Desde hace 7 años hemos enmarcado la conmemoración dentro de la Semana de las Capacidades. Así, uno de los días de esta semana es uno de los temas que trabajamos. Lo abordamos desde una perspectiva en la que el autismo forma parte de la diversidad del ser humano. Por tanto, hay que conocerlo para aceptarlo, respetarlo y evolucionar junto a ello.

-El trabajo entre el aula específica y el resto de la comunidad educativa, ¿cómo se coordina?

-En este centro, la verdad, es que el tema de la inclusión está muy avanzado. Toda su actividad está muy relacionada. El alumnado, aparte de estar conmigo, dispone de un aula de referencia y de bastantes horas en las que acuden a la misma, con el alumnado que tiene más relación con ellos por edad o por nivel evolutivo. En todas las actividades comunes que se hacen, los alumnos del aula específica están incluidos en esos grupos (excursiones, días especiales), además, de entrar a las clases de ciertas asignaturas.

-Y a las familias ¿de qué manera se las involucra en el proceso educativo de sus hijos e hijas?

-Las familias trabajan a la par con nosotros. Si no, esto no sería posible. Hay relación estrecha y continua, de ahí depende el éxito.

-¿Qué considera que queda aún por hacer para lograr el desarrollo e inclusión de este alumnado?

-Algo que considero fundamental es que la ratio de las aulas sea más baja para la inclusión efectiva. Es muy difícil incluir a alumnado con estas características cuando tienes 25 alumnos en el aula. Luego también creo que es muy importante la formación y la concienciación. Esos son los tres pilares importantes en los que trabajar.