«El premio son los estudiantes que se suman y se atreven»

¿Cómo describiría la enseñanza en la actualidad y cuáles serían sus retos?

Una de las profesiones más satisfactorias de nuestra sociedad. Tenemos la responsabilidad y el deber de formar a las futuras generaciones para mantener una sociedad mejor. Es lo que me gusta pensar cada día que me dirijo al instituto. Siempre hay que recordarle a todos los miembros de la comunidad educativa que somos afortunados de vivir en una región alejada de guerras. Una pena que la educación en otros países o no existe o no ha conseguido lograr que sus habitantes y sobre todo sus dirigentes, las hayan evitado. La enseñanza debe formar a personas que nos hagan vivir en paz. Eso implica el reto de adaptarnos, que los estudiantes experimenten más allá de la pura memorización de contenidos.

¿Cómo logra motivar a sus estudiantes?

Mostrándoles que pueden conseguir lo que quieran, usando lo mejor de lo que le damos sus profesores. La ciencia se aprende mejor haciéndola, y sus resultados deben ser mostrados a la sociedad de una forma interesante y creativa. Necesitamos convencerles de que son nuestro futuro y que se consigue mucho más trabajando juntos.

¿Qué sintió al estar entre los mejores docentes de España?

Es algo que te ayuda a pensar que tu trabajo es reconocido. Siempre se piensa que los docentes tenemos una vida fácil de entrar y salir a una hora del trabajo, pero para la inmensa mayoría, preparar una clase o llevar a cabo un proyecto requiere horas de diseño. Este reconocimiento pone en valor que proyectos que coordino, creando situaciones de aprendizaje en la que el alumnado sea agente activo del proceso y no mero espectador, es la enseñanza que se valora como acertada.

¿Cómo cree que su modelo de enseñanza ha influido en este reconocimiento?

Si como estilo de enseñanza es que he podido incorporar la investigación como método educativo, supongo que es uno de los elementos que ha influido. Soy afortunado. No considero enseñar como un trabajo, sino un lugar donde poder extraer lo mejor de cada estudiante.

¿Qué valoran más sus alumnos y compañeros de su labor?

Con respecto al alumnado no lo sé, es mejor pensar que lo que estás haciendo les va a ayudar y no esperar que lo agradezcan. No debemos necesitar esa valoración positiva, sino que se interesen en esta forma de aprender. El mejor premio es tener una legión de estudiantes que se suman y se atreven a venirse conmigo a cualquier evento. Tampoco pregunto a compañeros su valoración, pero también he sido afortunado de que apuesten y confíen en mis metodologías.

¿Cómo ve el futuro de la educación en España?

Tenemos que equivocarnos para aprender a aprender y basarnos en el legado de los anteriores para aportar mejoras. Estamos contando con leyes que potencian la mejora en competencias y capacidades, pero también con grupos numerosos de alumnos, con los que no es posible una atención correcta. También es importante la selección de docentes convencidos y preparados de su importancia en la futura sociedad. Se debería atender mucho más la capacidad de los profesores de adaptarse a los estudiantes. Y recordarle a los que dirigen, que hay muchas experiencias que están funcionando sin apenas ayuda y que nos tiene aquí para trasladarlas a todo nuestro sistema.

n