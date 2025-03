«El cuento como recurso en el aula es una herramienta muy poderosa»

Tiene dos libros publicados. ¿Qué puede contar acerca de los mismos?

El primero fue una autopublicación, Cuentos del Juglar, que es un libro de historias variadas, con varios personajes muy diferentes, una obra con mucha fantasía y orientado a los niños más pequeños. Luego está mi segundo trabajo, Cuentos y leyendas medievales, para todos los públicos. Un cuento de temática medieval, con cuentos tradicionales clásicos que han sido reinterpretados por mí, convirtiéndolos en algo diferente, más cómico.

Empezó a escribir historias desde muy pequeño. ¿Cuándo y por qué da el salto a publicarlas?

La verdad que ha sido tarde porque fue en 2018. Fue a través de una madre, que se dedica al ámbito de la comunicación, que habló conmigo y me dijo que tenía que empezar a publicar y fue ella la que me guió. Me introdujo en el mundo editorial y así empecé. Pero sí, escribir ya escribía desde pequeño, además lo fomentaban mucho en mi colegio.

Como profesor de Infantil del colegio Trinidad, ¿influyen sus experiencias en el aula a la hora de escribir?

Sí, siempre ha influido. Los niños son una fuente de imaginación, de creatividad y de ideas. Algunas veces estás contando un cuento o cualquier historia y aparecen muchas ideas que se pueden aplicar, no solo que las hayan dado ellos, sino que también me han inspirado.

¿Qué papel cree que juega la literatura infantil en la educación?

Es una buena pregunta, todo el mundo cree que leer un cuento forma parte de la infancia y ya. Pero no, lo primero es que ya estás comenzando a fomentar el hábito de la lectura. También es muy importante a la hora de trabajar el lenguaje, la atención o la concentración. Por otro lado, influye en la salud, ya que muchos niños asocian cuentos a la hora del sueño, reduciendo su estrés y mejorando su calidad del sueño.

¿Cuales son las claves para que un cuento guste a los niños?

Es importante que el personaje tenga gancho. Que esté bien narrado y tenga ilustraciones atractivas. Que tenga un lenguaje sencillo, que conecte con el suyo.

¿Y cómo fomenta en sus niños el amor por las historias?

Siempre he considerado importante que haya cuentos como recurso en el aula, es una herramienta muy poderosa como ejemplo de cualquier cosa que estemos trabando, siempre les gusta, y es una forma de aprender que les engancha y motiva a querer saber más.

