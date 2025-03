«Nuestra petición es la no eliminación de clases en la escuela pública»

Las solicitudes para el proceso de escolarización de Infantil a Primaria se realizan en este mes de marzo. ¿Qué demandas realiza Fampa Córdoba en este proceso?

Nuestra principal petición es la no eliminación de unidades o clases en la escuela pública. Sabemos que el número de alumnos ha disminuido, pero también que la reducción de plazas ha sido mucho mayor y desproporcionada en la escuela pública que en la concertada. Hay un problema fundamental y es la supresión de líneas a priori. Es decir, en enero y febrero se hace una estimación a la baja de las unidades que va a necesitar cada colegio y que condiciona las plazas que se ofertan. Por eso, animo a todas las familias a matricular a sus hijos e hijas en los colegios que deseen, al margen de que haya plaza o no, obligando así a abrir de nuevo la línea o clase que se ha dejado de ofertar.

¿Cuáles son la principales preocupaciones que las familias les están trasladando?

La principal preocupación de las familias es que la ley no se cumpla. La ley nos dice que tenemos derecho a escoger la educación que queremos para nuestras hijas e hijos y que tenemos libre elección de centro, pero a la hora de la verdad, son los números y las cábalas que desde arriba se hacen las que te van a permitir o no escoger tu centro, porque, si a priori no hay plaza en el centro, que tú como madre o padre has escogido para tu hijo, buscas otra alternativa que evite la incertidumbre de saber dónde acabará. Y terminarás en la otra punta de Córdoba porque el centro público de enfrente de tu casa no tenía plazas, aunque sí el concertado.

¿El modelo actual responde a las preocupaciones de las familias?

No, es evidente que el actual modelo no responde a esas necesidades. Por ejemplo, el próximo curso, en principio, se van a formar varias aulas mixtas en varios colegios de Córdoba y provincia. Nos llenamos de orgullo al comentar que la educación tiene que ser respetuosa con el escolar, seguir su ritmo y aportar diferentes herramientas para el aprendizaje. Y esto que no somos capaces de realizar en un aula normal, ¿cómo lo vamos a realizar en un aula mixta con 2 o 3 niveles y elevando ratio en la misma?. Y mientras, en los colegios concertados no bajan en número, pero sí se reduce la ratio del aula.

¿El equilibrio entre la pública y la concertada no es el adecuado?

No lo es, a los datos me remito. Del curso pasado a este han disminuido en 300 las plazas de la educación pública y en 6 las de la concertada. No debemos olvidar que la enseñanza concertada surge en un momento en el que la educación pública no es capaz de asumir la cantidad de alumnado que se matricula. Y yo digo que, si desde Delegación de Educación lo que siempre se excusa es en el hecho de que la natalidad ha disminuido y no hay alumnos suficientes, por qué sí hay estudiantes para mantener una escuela concertada que no tiene razón de ser desde esta premisa. Las familias tienen derecho a elegir entre una escuela pública de calidad o una privada porque deseen pagarla. No tiene sentido que los fondos públicos vayan a engordar empresas privadas.

¿Cree que la oferta de centros públicos es suficiente y está bien distribuida en toda la provincia?

No. Existen ejemplos como el CEIP La Aduana, colegio histórico de 3 lineas, que pasó a 2 líneas hace 4 años y que este curso tiene un curso menos en 1º. Lo mismo ocurre en el CEIP Colón, en el Pérez de Oliva y un par de centros más. En el CEIP Albolafia se suprime una unidad para formar una mixta con 3º y 4º, e igual con el Pedagogo Navarro. El CEIP Obispo Osio pierde una unidad de infantil, el IES Averroes una de 1º de la ESO, y esto es solo en Córdoba, pero se repite en toda la provincia. En Pozoblanco, pasa en el CEIP Ginés de Sepúlveda, por ejemplo. Luego las familias llegan a realizar las matrículas en el centro deseado y no hay plazas. Esa es la realidad.

La natalidad desciende, pero no la ratio por clase en la misma proporción. ¿Por qué cree que sucede?

Es algo que no entendemos. Es una oportunidad maravillosa para aprovechar la coyuntura y hacer clases de menor alumnado que puedan ofrecer una atención más individualizada, lo que significaría muchas mejoras en la atención y la calidad educativa del alumnado. La caída de la ratio significaría poder detectar con más rapidez y de mejor forma a los niños y niñas con problemas y ofrecerles todo el apoyo que necesitan. Significaría trabajar por proyectos, ilusionando al alumnado y realizando la enseñanza de otra forma. Supondría poder trabajar de forma individualizada con niños y niñas con necesidades educativas especiales y menos papeleo para el profesorado.

La baja natalidad ha provocado que en algunos municipios haya menos demanda de plazas escolares. ¿Temen que puedan cerrar colegios en Córdoba o su provincia?

Ya han cerrado algunos, no es un temor, es una realidad. Temo que se sigan cerrando y que los pocos que queden se conviertan en guetos. Temo que ocurra como en Madrid, donde la enseñanza pública ya casi no existe. Temo que una familia a la hora de escolarizar a su hijo o hija la única opción que tenga sea un concertado un privado.

¿Qué soluciones proponen para evitar que se cierren colegios públicos en zonas con menos escolarización?

La bajada de ratio, el no cerrar las líneas a priori, una campaña e inversión real por la escuela pública para mejorar y poder realizar proyectos formativos que mejoran la calidad de la enseñanza y estabilidad de los interinos de los colegios públicos. No quiero acabar sin hacer mención a un problema que están teniendo los institutos de la capital y provincia y es que la empresa dedicada a la limpieza de centros ha dejado de pagar y suministrar productos a sus limpiadoras. Estos institutos se están limpiando con agua. Recuerdo que estos escolares ya suman de 12 a 18 años, con lo que ello repercute. Insto a la Delegación de Educación a que solucione lo que puede llegar a ser un problema de salud pública.

