El ajedrez, una herramienta educativa que fomenta el desarrollo intelectual

Incluir el ajedrez en el ámbito escolar es una apuesta por el desarrollo intelectual y personal del alumnado. Se trata de una herramienta pedagógica que permite mejorar la concentración, la toma de decisiones, la planificación y la creatividad, además de fomentar valores como el respeto, la paciencia y la resiliencia. En Córdoba, son varios los centros que han apostado por esta disciplina, obteniendo grandes resultados.

Tablero gigante de ajedrez del IES Aljanadic de Posadas.

Uno de ellos es el IES Aljanadic, en Posadas, que tiene integrado el ajedrez como un recurso educativo clave desde 2018, cuando el centro organizó su primer torneo. El coordinador de esta actividad en este centro, Juan Antonio Reyes Delgado, destaca que este juego milenario es practicado por más de 500 millones de personas en el mundo y que su potencial en las aulas en innegable.

«El ajedrez educativo es una magnífica herramienta para mejorar los rendimientos escolares y desarrollar un buen número de destrezas personales e intelectuales», señala.

El centro ha implementado múltiples iniciativas para hacer del ajedrez una experiencia atractiva e inclusiva. Se han colocado tableros de ajedrez a disposición del alumnado durante los recreos, se han desarrollado actividades que combinan educación física y ajedrez, y se ha participado en eventos como la Feria de la Ciencia de Sevilla, donde la presentación del centro fue una de las más llamativas. Una de las iniciativas más exitosas ha sido la incorporación de un ajedrez gigante en el patio, con piezas XXL adquiridas con la colaboración del AMPA.

Además, el ajedrez en este IES no se limita a ciertos niveles educativos, sino que se ofrece a toda la comunidad, desde la ESO hasta Bachillerato y FP. Según Reyes Delgado, cualquier alumno puede beneficiarse de esta práctica, independientemente de sus circunstancias académicas o personales. «Todavía recuerdo que un alumno de diversificación comenzó a interesarse por el ajedrez. Al principio, experimentaba con las piezas y las reglas, pero pronto me buscaba cada día por los pasillos para retarme a una partida. Estas experiencias son las que me hacen que me sienta más feliz y satisfecho con mi profesión», comenta el profesor.

Experiencia en Primaria

Por su parte, en el CEIP Turruñuelos de Córdoba, el ajedrez se ha convertido en una asignatura pedagógica que motiva al alumnado. Lo más sorprendente ha sido la rápida aceptación por parte de los más pequeños. Niños de primero que al empezar el curso no sabían qué era el ajedrez, ahora, piden tableros y piezas de ajedrez como regalo de Reyes o cumpleaños. Antonio Pérez, coordinador el proyecto, destaca también lo valiosa que es esta herramienta en el trabajo con niños con necesidades especiales, «estamos hablando de niños que tienen la posibilidad de desarrollarse de manera distinta gracias al ajedrez».

El colegio Turruñuelos también organiza un encuentro escolar de ajedrez con otros centros educativos de la zona, una iniciativa que resultó ser de éxito el año pasado y que volverán a repetir este curso.

El éxito del ajedrez en estos centros cordobeses demuestra que su inclusión en el ámbito escolar no es solo una moda pasajera, sino una estrategia educativa sólida con innumerables beneficios.