«Me dio alegría la reedición del libro, saber que es atemporal»

-¿Qué le inspiró a escribir ‘El flamenco contado a los niños’?

-He estado vinculado toda la vida al flamenco, desde mi infancia. Entonces la editorial El Páramo, que son amigos míos, vieron que había la necesidad de escribir un libro asequible para los niños y, partir de ahí, empezamos a trabajar hasta que se concretó la edición del libro.

-Ahora ha salido junto a la editorial Utopía esta reedición. ¿Cómo recibió la noticia diez años después de esa primera publicación?

-Me dieron una alegría enorme, porque la verdad que yo tenía eso casi olvidado, pero cuando desde la editorial me dijeron que se iba a reeditar de nuevo me causó alegría saber que el libro era atemporal, que no es algo que ha desaparecido de la noche a la mañana, algo que demuestra que también el flamenco sigue vigente y por lo que la gente sigue interesada.

-En esta nueva edición hay ilustraciones de J. Lázaro Marcos acompañando el texto. ¿Cómo fue trabajar con él?

-Muy bien, muy bien, Lázaro es un fenómeno. Estamos muy compenetrados y vamos a por el mismo fin, ya colaboramos previamente y esta vez no ha hecho falta ni preguntarle, enseguida se prestó a formar parte del proyecto.

-¿Qué elementos usa en el libro para acercar el flamenco a escolares y jóvenes?

-El lenguaje flamenco a través de la música, que es un lenguaje universal y con el que te puedes acercar a la gente joven. Usar un lenguaje sencillo y atractivo ha sido fundamental, yo he estado muy vinculado y sigo estando vinculado a colectivos donde los niños son los protagonistas, y poco a poco los he ido introduciendo en este arte universal que es el flamenco.

-¿Qué papel cree que juega el flamenco en la educación de los niños y su desarrollo cultural?

-Yo sé de colegios que lo están llevando a cabo y debería ser un papel fundamental en su educación. Animo a que este arte tan universal vaya posicionándose en la enseñanza de toda España, pero sobre todo en Andalucía. Debería ser una asignatura obligada, que aprendan sobre sus raíces y su cultura. El libro creo que en su momento cumplió su función y es bueno que se siga desarrollando, toca todos los palos, y eso es lo que pretendemos, que haya ese acercamiento desde edades tempranas.

-Desde la primera edición de su libro a la actualidad, ¿ha notado cambios en cómo impacta el flamenco de unas generaciones a otras?

-No, la verdad que no mucho. Los jóvenes siguen teniendo sus gustos, no hay multiculturalidad en el tema de la difusión del flamenco, pero sí hemos notado que en muchos colegios lo van introduciendo más.

-¿Cuál considera que es la mayor lección que los jóvenes puede sacar de este libro?

-Aprender la música flamenca, que forma parte del lenguaje universal de la música. Acercarles a otro tipo de artistas.

-¿Tiene algún proyecto futuro relacionado con el flamenco o la divulgación cultural que pueda avanzar?

-Hay cosas que no puedo comentar mucho, están todavía en embrión. Pero creo que se van a hacer dentro de un tiempo.