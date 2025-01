«Intento introducir el cine como un arte que debería ser estudiado»

-Usted ejerce actualmente como profesor de Lengua y Literatura en el IES Miguel Crespo de Fernán Núñez, su localidad natal, y también es crítico de cine. ¿Qué le inspiró a escribir el libro ‘Cine y educación. Treinta miradas del cine sobre la escuela’?

-En mis casi 35 años como docente he intentado introducir el cine, no solo como una herramienta didáctica, sino como un arte que debería ser conocido y estudiado en los centros educativos. En bastantes ocasiones he aprovechado las rendijas del sistema para introducirlo en mis clases. Otras veces, como todo docente, he recurrido a películas para ilustrar determinados temas relacionados con adaptaciones de libros, temáticas propias de los valores éticos, etc. Sin embargo, para este libro he querido reducir la mirada única y exclusivamente a aquellas películas que se ocupan del hecho educativo y de todo lo relacionado con el mismo, ya que existe un sinfín de filmes que abordan inquietudes a las que todo docente se enfrenta en el desarrollo de su trabajo en el día a día.

-¿Cómo fue la selección de las 30 películas de que trata el libro?

-He intentado no regirme por criterios de calidad cinematográfica, no era ese el objetivo. Tenía claro que quería abarcar un periodo de tiempo lo más amplio posible. Las películas aparecen en el libro ordenadas cronológicamente. La primera es Cero en conducta, del año 1933, de Jean Vigo, y la última Tula, de Beatriz de Silva, de 2022. De igual modo, quería que hubiera una representación lo más amplia posible de distintas cinematografías. He recurrido a filmes de 18 países, desde Cuba, Irán, España o Canadá (por supuesto Francia y Estados Unidos) hasta Bután. Un tercer criterio ha sido seleccionar títulos que pertenecieran a géneros distintos.

-Entre las películas, algunas como ‘El club de los poetas muertos’ o ‘La ola’ son bastante conocidas. ¿Por qué considera que siguen siendo relevantes para los educadores actuales?

-Aunque como he dicho no me he regido por criterios de calidad, tampoco he podido sustraerme al hecho de incluir títulos muy conocidos sobre esta temática, como esas dos películas, o como Rebelión en las aulas, por ejemplo. Creo que son relevantes porque, a diferencia de lo que pudiera parecer, la esencia de la educación es algo que permanece a lo largo del tiempo. Han cambiado los tiempos, los modelos, los sistemas educativos, pero ese maravilloso proceso de intercambio y aprendizaje mutuo entre alumnado y profesorado es inmutable. También son filmes que nos permiten ver cómo hemos evolucionado.

-¿Hay películas que sorprendan por su enfoque educativo?

-Sí, cualquiera de ellas tiene momentos de originalidad educativa. Una joven que enseña matemáticas a través de ejemplos sacados de la vida real, como en Ni uno menos. Un profesor de dibujo que logra revertir una terrible situación de rechazo de un alumno por culpa de su dislexia, como en Estrellas en la tierra.

-¿En qué sentido el cine puede servir para mejorar la formación de los futuros docentes?

-Este es un aspecto sobre el que fui reflexionando a la misma vez que escribía el libro. Quienes trabajamos como docentes sabemos lo difíciles que fueron nuestros primeros pasos, porque una cosa es lo que uno estudia y otra aquello a lo que ha de enfrentarse en el aula. Por esta razón, considero que, tanto el libro como el visionado de las películas, puede resultar un valioso apoyo para quienes quieran dedicarse a la enseñanza. En estas películas se ofrece un catálogo amplio de posibles modelos de alumnado y profesorado. Nos muestran muchas virtudes y también defectos que podríamos asumir o evitar.

-En el prólogo menciona que el libro busca proponer valores a los centros educativos. ¿Cuáles serían?

-Quienes conozcan estas películas sabrán que en muchas de ellas se abordan asuntos relacionados con alumnado disruptivo, acoso escolar, agrupamientos en el aula, la lucha por la igualdad, el racismo o el rechazo o la inclusión del diferente. Enfrentar al alumnado con imágenes que ilustren esto puede ser bastante catártico para el mismo. Además, en el libro vienen muchas actividades y una selección de secuencias con el minutaje exacto.

-¿Qué espera que logren los lectores con el libro, especialmente los de formación docente?

-Lo primero es que disfruten con el libro y con lo que hacen. Este libro y las películas que contiene pueden servir de transición entre los estudios universitarios y el desempeño profesional. Creo sinceramente que alguien que no conoce todavía los procesos educativos reales, necesita referentes que le sirvan de ayuda. En este libro va a encontrar muchas películas y también bastante información que le va a servir como una primera toma de contacto.

-¿Cómo integra usted el cine en su propia práctica docente?

-No siempre resulta fácil, porque estamos obsesionados con el temario y eso nos condiciona. No obstante, hay que buscar sinergias con nuestras propias materias que nos ayuden a integrarlo. Mis alumnos han realizado un trabajo para colocar en el aula en el que se incluye sinopsis, información sobre el director, curiosidades, etc., de películas a raíz de una lectura.

-¿Qué papel juega la reflexión crítica sobre las películas en el proceso de enseñanza-aprendizaje?

-Uno de los objetivos básicos que debemos plantearnos como docentes es tratar de inculcar en nuestro alumnado el espíritu crítico. Las películas ayudan mucho a esto.