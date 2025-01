«Soy muy curiosa, con la ciencia se pueden responder muchas preguntas»

-¿Cómo se enteró de la existencia del concurso Las que cuentan la ciencia, que organiza la Universidad de Córdoba y cuya gala se celebra el 8 de febrero en el teatro Góngora, y por qué decidió participar?

-Me enteré a través de la escuela y decidí presentarme porque quería tener la oportunidad de hacer un trabajo y exponerlo ante un público fuera de la escuela.

-¿De qué habla en el monólogo que presentó al concurso y por el que fue premiada?

-En mi monólogo, Verde que te quiero verde, hablo sobre bulos y falsos mitos de las plantas.

-¿Cómo se lo preparó? ¿Le ayudaron sus profesores?

-Primero elegí el tema, fue difícil, pero al final me decidí. Luego tuve que buscar mitos para desmentir, y por último, información para desmentirlos y los desmentí. En la escritura del monólogo me ayudó mi profesora de Ciencias y, una vez que fui finalista, preparé la puesta en escena con mi profesora de arte y teatro.

-¿Por qué le gusta la ciencia?

-Sí, siempre he sido muy inquieta y curiosa y creo que con ayuda de la ciencia se pueden responder muchas preguntas.

-¿Y qué tal la experiencia de presentar el monólogo delante de un público?

-La experiencia fue extraordinaria, estaba nerviosa, contenta y emocionada.

-¿Algún ejemplo de mito o bulo al que haga referencia en su monólogo?

-Mi bulo preferido y que incluyo en el monólogo es el de que las plantas te roban oxigeno por la noche. Casi todo el mundo cree que es cierto cuando no es así.

-¿Animaría a otras niñas a presentarse a este concurso?

-Sí, yo animaría a todas las niñas a participar porque me parece una oportunidad muy interesante para compartir con otras personas tu trabajo de una manera agradable y divertida y también pata aprender del trabajo de las demás.

-¿Qué sintió al ganar el premio? Y sus profesores y familia, ¿qué le dijeron?

-Me sentí muy orgullosa. Mi familia y profesoras me dieron la enhorabuena y me dijeron que lo había hecho muy bien.

-¿Qué le gustaría ser de mayor?

-Tengo 11 años y, seguramente, mis gustos cambien, pero, de momento, me gustaría ser actriz y guía Montessori.