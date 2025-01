«La FP era menospreciada antes por los estudiantes»

-¿Cómo se sintió al conocer la noticia de que era merecedor del Premio Extraordinario de FP de Grado Superior 2022-23?

-No me lo podía creer. Mi antigua profesora me dio la noticia la misma mañana que se publicó en el BOJA el pasado noviembre y la inscripción la realicé en junio, así que no me lo esperaba para nada. Llamé a mi madre para contárselo en cuanto vi el mensaje.

-El IES Juan de Aréjula de Lucena ha sido clave en su formación. ¿Cómo le marcó este centro?

-El instituto es, sin lugar a dudas, un gran centro de formación, no solo en la familia de automoción, sino también en muchos otros estudios. Tras mis dos años en el centro, puedo decir con seguridad que lo que más me ha marcado ha sido el trato inmejorable que mis compañeros y yo hemos recibido por parte de los profesores. Siempre han sido cordiales, profesionales y cercanos y han puesto su máximo esfuerzo en que saquemos el máximo partido a la formación para que seamos competentes en al ámbito profesional. Además, las instalaciones son muy buenas.

-Actualmente, trabaja en el taller donde hizo sus prácticas, VFO Automoción en Cabra. ¿Está contento?

-Estoy muy agradecido con la empresa por confiar en mí desde el principio. Antes de la realización de las prácticas ya había sido cliente suyo y cuando le comuniqué a Felipe que quería realizar las prácticas con él me acogió con los brazos abiertos. Tras terminar el periodo de prácticas de mis estudios me realizaron la propuesta de empleo y acepté. Para mí tiene un a gran importancia trabajar aquí ya que es un lugar donde puedo evolucionar y seguir formándome. Asistimos a cursos de formación y, gracias al moderno equipamiento con el que cuenta y a la experiencia de mi jefe, me estoy introduciendo en el mundo de la reparación de unidades electrónicas de los vehículos.

-Se está preparando también para convertirse en docente en el mundo de la automoción. ¿Qué le motivo a ello?

-Desconocía que esta profesión existía, pensaba que los profesores debían ser titulados universitarios. Pero un profesor me explicó que podía formarme para ser profesor técnico en FP con el grado superior y una formación pedagógica posterior. La vocación de enseñar me viene desde hace tiempo. Me gusta buscar la manera de explicar las cosas una forma simple para que cualquiera pueda entenderlo.

-¿Qué opina sobre la relevancia de la FP en la actualidad?

-Desde mi punto de vista, la formación profesional era antes menospreciada por los estudiantes y vista como unos estudios menos relevantes que los universitarios. Me alegra ver cómo hoy esa tendencia está cambiando y se está valorando más ya que cada vez son más personas las que eligen esta rama académica, que nos prepara directamente para la inserción en el mercado laboral de los oficios.

-El sector de la automoción está en constante evolución. ¿Cómo se mantiene al día con estos cambios y cómo cree que afectarán a los mecánicos del futuro?

-Es muy importante mantenerse al día en mi profesión. Todos los días se aprende algo nuevo. En mi caso, leo artículos e información técnica sobre distintos sistemas que incorporan los vehículos. Además, la empresa nos envía a cursos de formación para mantenernos actualizados. Sin embargo, siguen llegando vehículos con sistemas que no conocemos al completo. En esos casos, acudimos a la información técnica y aprendemos a fondo sobre el sistema antes de ponernos manos a la obra.

-¿Dónde se ve dentro de cinco o diez años?

-Es una pregunta compleja. Ya he completado mi formación pedagógica para ser profesor y me gustaría impartir clase en un futuro próximo. Además, a mí de verdad me gusta trabajar con vehículos, así que seguramente también tendré un pequeño taller privado para trabajar en mis proyectos, Son tantas las posibilidades, que no podría dar una respuesta concreta de cómo quiero que sea mi futuro. Sin embargo, sí que hay una cosa que tengo muy clara y es que quiero ser feliz y sentirme realizado con mi trabajo.