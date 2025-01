Abierta la inscripción para las pruebas de acceso a ciclos formativos de FP

Las pruebas de acceso a los ciclos formativos de Formación Profesional (FP) están diseñadas para aquellas personas que quieren cursar un grado medio o superior pero no cuenta con los requisitos académicos necesarios. Para acceder a un ciclo formativo de grado medio, los aspirantes deben superar la prueba si no poseen el título de Educación Secundaria Obligatoria, mientras que, para acceder al grado superior, deberán superar la prueba quienes no cuenten con el título de Bachillerato.

Este curso 2024/2025, la convocatoria para las pruebas de acceso se llevará a cabo en abril, con un plazo de solicitud que abarca del 13 al 24 de enero, según informa la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional..

La Consejería ha implementado un sistema informático para le gestión de estas pruebas, permitiendo que se realicen de forma on line, reduciendo así el uso del papel y mejorando la eficiencia del proceso.

Los aspirantes realizarán as pruebas en ordenadores del centro examinador y accederán a los ejercidos con una clave personal única e intransferible. Esta modalidad aboga por contribuir a la sostenibilidad y la agilidad del proceso.

Estas pruebas son una excelente oportunidad para todos aquellos que desean dar un paso más en su formación y desarrollo, tanto como académico como profesional. Para la obtención del acceso al grado medio no hace falta tener el graduado en Educación Secundaria y para la entrada en el grado superior tampoco es necesario el título de Bachíller, siempre que se superen las respectivas pruebas ahora convocadas.