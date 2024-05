«Nuestras fotos y premios enseñan que las niñas podemos con todo»

-Enhorabuena a ambas. ¿Cómo supieron del concurso?

-(Gloria). Yo me enteré porque mi profesora de Biología me lo dijo y también porque el año pasado ya se presentó alguna compañera mía y una de ellas también ganó el primer premio. En mi caso (Claudia), mi profesor de Cultura Científica me explicó que había un concurso de fotografía y me animé cuando hacía un trabajo del instituto.

-¿Qué representan las fotografías que han sido premiadas?

-La mía (Gloria) se titula ‘Delicadeza’ y quiere transmitir paz, esa que, precisamente, no tenemos los estudiantes de Bachillerato que estamos preparando la prueba de acceso a la Universidad. Es un paisaje, un atardecer en la playa, en Málaga, con gran presencia del color rosa, mi favorito. En mi caso (Claudia) se llama ‘Lo que esconde la vida’ y he querido reflejar lo que no se ve de las personas. Como dije, surgió mientras hacía un trabajo de investigación con un compañero y pensé en fotografiar los glóbulos rojos, esa parte común de la sangre que tenemos todos.

-Se deciden a participar en el certamen, pero ¿esperaban ganar algún galardón?

-La verdad es que ninguna de las dos teníamos esa aspiración cuando nos presentamos al concurso. Enseñamos las fotos a algunas compañeras y docentes, pero ya está, sin esperar nada más. Por supuesto, fue toda una alegría cuando nos dieron la noticia porque, la verdad, ninguna de las dos estamos demasiado acostumbradas a ganar nada en lo que hemos participado hasta ahora.

-¿En qué consisten los premios que han obtenido?

-Ambos galardones son ya un reconocimiento en sí y es lo que más nos ha gustado de ser de las ganadoras de este concurso de ‘Ciencia instantánea’. Junto a ello, que incluía diplomas. El primer premio ha consistido en un cheque regalo de 90 euros en material escolar en una librería de Córdoba. Por su parte, el premio del público conlleva también un vale regalo de material escolar, pero es de 30 euros.

-¿Se ven dedicándose profesionalmente a la fotografía?

-Nos parece una bonita disciplina la fotografía, pero, en principio, no pensamos en dedicarnos a esta actividad cuando seamos mayores. A mí (Gloria) es algo que me gusta y no descarto seguir practicándola como una afición. En mi caso (Claudia) ni siquiera pienso que se me dé bien, pero bueno. Sí es cierto que valoramos mucho que tanto el jurado como las personas asistentes al congreso hayan votado y decidido que nuestras fotos son buenas y merecen estos premios.

-¿Y tienen idea de optar por algún estudio relacionado con la ciencia?

-Aún es pronto para mí (Claudia), he de terminar la Secundaria y luego afrontar el Bachillerato. Por mi parte (Gloria) sí que quiero estudiar una carrera como Enfermería o Medicina, porque pienso que la rama sanitaria ayuda mucho a la gente. Me voy por ahí, a ver si me da la nota y puedo lograrlo.

-¿De dónde piensan que les viene esa vocación científica?

-A mí (Claudia) me atrae este campo de estudio desde pequeña. (Gloria) Yo lo vivo en casa porque mi madre es enfermera y mi padre conductor de ambulancia y siempre he estado relacionada con este tema, Cada vez que, de pequeña, mi madre me contaba historias de lo que le pasaba en su planta, con sus compañeras. La verdad, es un tema que me gusta mucho.

-¿Y cómo ven el binomio de ciencia y mujer? ¿Se potencia?

-En nuestro instituto sí que se fomenta. Creemos que nuestras fotos y premios enseñan que las niñas podemos con todo. Es decir, que estamos en disposición de acceder a cualquier carrera o abordar el reto que sea, que nada debe ser imposible por ser niña o mujer. En las clases de Ciencias todavía hay minoría de mujeres, pero, al tiempo, nosotras nos sentimos apoyadas y valoradas, tanto por el centro como por nuestros compañeros.