«La cercanía y el cariño de los alumnos es el mejor sueldo»

Luis Molero, de Aguilar de la Frontera, es actualmente profesor en el IES Europa de El Arahal (Sevilla). En concreto, imparte clase en los ciclos de Grado Medio (Técnico en Guía en Medio Natural y Tiempo Libre) y Grado Superior (Técnico en Enseñanza y Animación Sociodeportiva). Esa labor educativa le ha valido para presentarse a los Premios Educa Abanca al Mejor Docente de España. Luis estaba nominado en la categoría de Formación Profesional (FP) y ha quedado en la quinta posición como mejor docente de este área del país.

-Felicidades Luis, enhorabuena por esa alta clasificación. ¿Se lo esperaba?

-Yo no tenía ningún tipo de pretensión y esperaba ser el último (décimo) de los finalistas. Sin embargo, iban diciendo puestos, en sentido ascendente, y no me nombraban... hasta obtener el quinto lugar, todo un logro sin duda.

-¿Ha obtenido algún tipo de premio por ese quinto puesto?

-No. Todos los finalistas hemos recibido nuestro trofeo acreditativo de haber llegado hasta esta fase, pero solo el primero de cada categoría disfruta de un premio específico. No obstante, para mí el premio ya había sido participar de todo este proceso y poder estar viviendo esta experiencia en La Coruña donde, además de la entrega de reconocimientos, pudimos conocer a grandes expertos en materia educativa y compartir vivencias, buenas prácticas, etc.

-Si echamos la vista atrás, ¿cómo comienza toda esta aventura?

-Un día lluvioso estaba con los alumnos en clase e iniciamos un trabajo teórico. Les propuse que buscaran información sobre diferentes premios que pudiera haber y que les pudieran interesar. Encontraron muchos y, entre ellos, el que llamaron «el premio de los profes» y me dijeron: «Maestro, nosotros te vamos a proponer...» Cumplieron su amenaza y ahí es cuando empezó todo, hace ya más o menos un año desde entonces.

-¿Y ha sido arduo o bonito el camino hasta llegar a la final?

-En general ha sido bonito, sobre todo porque en él se viene a reflejar todo el trabajo que se realiza con los estudiantes en el aula. El alumnado tuvo que rellenar un cuestionario e ir argumentando y dando motivos para la propuesta. Yo luego tenía que justificar las cosas positivas que habíamos hecho y presentar las investigaciones o publicaciones, si las tienes.

-¿Cuál es la esencia de la enseñanza de Luis Molero?

-Yo me baso mucho en la educación en valores. Los contenidos están bien, pero priorizo el trato con el alumnado: escucharlo, atenderlo, acompañarlo, ayudarlo... Pero también lograr que aprovechen sus capacidades y sean responsables. Desde pequeñito a mí me inculcaron que tenía implicarme al 100% en lo que hiciese y eso intento transmitirle en clase.

-Habla usted de escuchar a los estudiantes... ¿qué necesidades tienen estos alumnos de hoy en día?

-Necesitan, precisamente, ser escuchados; más conexión con las familias. Hoy en día todo va demasiado rápido y no se logra tener ese espacio y tiempo de calidad que hace falta. A veces los docentes conocemos más historias de ellos, cogen confianza y nos cuentan sus cosas. Es genial generar ese clima de confianza, pero ha de replicarse también en casa.

-¿Qué le aporta la labor docente?

-Lo primero, trabajar con personas, que eso es magnífico. Después, que me gusta mucho que los estudiantes lleguen con una sonrisa a diario. Cuando, en los pasillos o en la calle, me saludan o me dan un abrazo, eso para mí... La cercanía y el cariño de los alumnos es el mejor sueldo. Eso es lo máximo que yo me llevo.

-¿Algún consejo para terminar del quinto mejor profesor de FP?

-Invitaría a que hagamos una reflexión sobre qué debemos mejorar y cuidar en la educación. Y, como idea, traslado una metodología sencilla para esto de la educación: practiquemos el aprendizaje basado en el sentido común.