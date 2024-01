«La realidad de las mujeres de aquí ha de llevarse a las aulas»

Rosa María García Naranjo es historiadora y acumula horas y horas de escritura, procedentes tanto de su labor investigadora como de su actividad como comunicadora. A ello se suma su pasión literaria, que le ha llevado a escribir varios libros. El último de ellos, La voz de nuestras antepasadas (elaborado junto a Saxoferreo, asociación para la defensa del patrimonio cultural de Palma del Río), ha sido galardonado con el premio Rosa Regás por su valor educativo. La obra visibiliza la aportación de diversas mujeres a la historia de la comarca de la Vega del Guadalquivir. Otra mujer, Irene García Ruibérriz es autora de ilustraciones.

Enhorabuena por este premio. ¿Lo esperaba?

La verdad es que para nada. He de confesar que muchos no conocíamos la existencia de estos premios Rosa Regás de la Junta de Andalucía pero, a través de algunos compañeros profesores vimos la posibilidad de presentar este trabajo como elemento que pudiesen valorar como recurso educativo y, mira, al final fue uno de los premiados en la modalidad B.

¿Esa modalidad B a qué corresponde, es menos importante?

No, no, para nada. Solo que estos premios parecen concebidos únicamente para docentes y centros educativos no universitarios pero existe esta otra categoría en la que se otorgan premios a materiales curriculares publicados por editoriales, asociaciones, empresas o universidades de Andalucía.

¿Y cómo recibió la noticia?

Pues con mucha alegría y, por supuesto, de manera compartida. La labor de fomento del patrimonio histórico y social que lleva a cabo la asociación Saxoferreo a la que pertenezco es muy valiosa y muy necesaria para tener un mayor conocimiento de nuestro entorno y, por supuesto, de nuestros orígenes y nuestra historia.

¿Cuál ha sido la motivación que le ha llevado a escribir este libro?

Pues el hecho concreto que prendió la mecha fue porque yo tengo dos niñas y, en el colegio, siempre que toca hacer algún trabajo o investigación para el Día de la Mujer, el 8 de marzo, pues los referentes femeninos para estas cuestiones de igualdad procedían o bien del resto de España o del resto de mundo, pero nunca había una mirada cercana, a nuestro entorno más próximo. Y me puse a investigar porque seguro que había mujeres interesantes por aquí.

¿Y las encontró?

Exactamente. En el libro aparecen hasta 21 personajes femeninos, como María López La Emparedada, María de Cazalla La Alumbrada, Leonor de Guzmán o Pura Bejarano, que fue encarcelada y sometida a consejo de guerra por delito de adhesión a la rebelión en 1939. También destaca la figura de Margarita Baudín, la primera mujer notaria en el país y cuyo primer destino fue Posadas.

¿Cómo calificaría lo que le ha aportado este trabajo literario?

Apasionante e interesante. He descubierto mujeres de Posadas, de Fuente Palmera, de La Carlota, Rincón de la Victoria, Peñaflor. Y, por desgracia, esto no se conoce. La realidad de las mujeres de aquí ha de llevarse a las aulas y ojalá que, a través de este libro, se logre. Ésa es nuestra misión principal ahora mismo con la obra.

¿La obra tiene una aplicación práctica sencilla en los centros?

Sin duda. Al ser personas cercanas, de lugares que el alumnado conoce o, incluso, como ha pasado, con quien comparten apellido; pues los estudiantes se identifican con ellas y se implican en las actividades que se proponen. Como ejemplo, el interés que suscitó la presentación del libro en el instituto de Lora del Río hizo que los adolescentes promovieran una publicación artesanal propia con las historias de sus antepasadas y ha quedado una preciosidad.

¿Con qué se queda de toda esta experiencia histórica y literaria?

Con muchas cosas. Doy las gracias por ella, pues me ha servido para conectar mi labor investigadora y mi pasión educadora al estar en contacto con estudiantes. Además, aporta en materia coeducativa, ayuda a divulgar la presencia de la mujer en nuestro patrimonio cultural y apuesta por las fuentes históricas locales como oportunidad de aprendizaje.