«Cada día en nuestro colegio es una experiencia diferente»

El centro específico de Educación Especial (CEEE) Virgen de la Esperanza de Córdoba ha recibido el Premio al Mérito de la Educación en 2023, un reconocimiento que llega tras décadas de actividad. Su actual directora, Gloria Sáez, nos habla sobre el secreto de su éxito y sobre su vínculo con este colegio tan especial y sobresaliente.

Lo primero. Enhorabuena por el premio ¿lo esperaban?

Para nada. Directamente no nos lo esperábamos porque nosotros no hemos participado en ninguna convocatoria. Estos premios no tienen convocatoria, son unos premios que se hacen a elección de la Consejería por proyectos que se han llevado a cabo en los últimos años en los centros y en esta ocasión pues se ha reconocido el trabajo y la trayectoria de nuestro colegio.

¿Han valorado o ha pesado especialmente algún proyecto para este reconocimiento?

La verdad es que ha pesado nuestra trayectoria, de más de 30 años, enfocados en la Educación Especial. No obstante, desde la Administración han destacado un proyecto concreto que llevamos haciendo dos años. Se trata de un teatro musical tributo a La Bella y la Bestia. Lo pusimos en marcha tras la pandemia, por la necesidad de volver a hacer algo todos juntos y fomentar dinámica colectiva.

¿En qué ha consistido exactamente esta iniciativa?

Pues se trata de un trabajo completamente inclusivo, en el que ha participado todo el alumnado del centro, que son 40. Junto a ellos, el claustro también, que creía en la idea, y hemos ido adelante con ello. El resultado, ese teatro musical que hemos representado dos veces en el Teatro Góngora y cuyo objetivo fundamental es dar visibilidad a la realidad de nuestros escolares, de lo que son capaces, que es mucho y del trabajo impresionante que realizan ellos y todo el centro, que vale la pena.

¿Lleva mucho tiempo como directora del colegio?

Éste es mi primer curso. Estuve en el Virgen de la Esperanza en otra etapa anterior y, desde entonces, quise volver. Ahora lo he podido hacer y, además, me encargo de la dirección, un reto que asumo con toda la ilusión.

¿Cuál señalaría como la principal característica del centro?

Lo característico de nuestra enseñanza es trabajar desde las capacidades y las necesidades de nuestros alumnos, intentando siempre mejorar su autonomía, su calidad de vida, su interacción con el medio y, por supuesto, contribuir a que sean felices. Además, querría destacar el trabajo en equipo, vamos todos a una. Y contamos también con la colaboración y la coordinación con las familias.

¿Y qué le aporta el centro?

Me aporta muchísimo a diario. A nivel personal, me llena de energía y de ilusión; y a nivel profesional, cada día en nuestro colegio es una experiencia diferente, una nueva vivencia y un aprendizaje. Así pues, mucho enriquecimiento en todos los sentidos.

¿Alguna necesidad que tengan?

¡Uf! (Ríe). Hay muchas pero, sobre todo, el remodelar el edificio histórico en el que estamos. Somos el único centro público de Educación Especial en Córdoba y provincia. Que nos apoyen para seguir realizando esta bonita e importante labor lo mejor posible.