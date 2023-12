«Enfoco mi enseñanza a que aprendan a sentir el mundo»

Carmen Palacios Chups es una auténtica maestra de vocación, y de devoción, pues transmite toda su pasión, confianza y entrega que tiene y pone en la educación. Acumula un cuarto de siglo de experiencia, la inmensa mayoría de ellos al frente de la primera aula específica TEA de Córdoba y la segunda de Andalucía. Ahora lleva tres cursos en el CEIP Hernán Ruiz de Córdoba, el colegio de sus hijos, en el que aborda nuevos retos y proyectos con la misma ilusión de siempre. Su alumnado, junto a ella, acaba de proclamarse ganador del primer premio del 17º Concurso de Literatura Hiperbreve contra la Violencia de Género.

Mucha experiencia acumulada en un ámbito muy concreto ¿no?

Sí, es concreto pero a la vez, variado, porque cada escolar tiene unas necesidades y una historia. Ahora estoy intentando extrapolar a mi escenario actual toda esa experiencia, la riqueza adquirida en los proyectos que he llevado durante muchos años con el aula específica de autismo en el CEIP Eduardo Lucena.

¿Qué tal, por cierto, esta nueva etapa en el CEIP Hernán Ruiz?

Pues muy bien. El aula específica de este colegio ya existía desde hace tiempo. Yo conocía a las anteriores tutoras porque era coordinadora de un grupo de trabajo que teníamos. Ya se hacía una labor y, ahora, pues yo intento dar mi estilo a esta aula, ofrecer mi estilo de trabajo a la vez que adaptarme a ella.

¿Cuenta con mucho alumnado?

Pues son seis actualmente, que es la ratio máxima para este tipo de aulas que acogen alumnado con plurideficiencia. Personalmente, considero que es demasiado elevado, la verdad, pero así tenemos que trabajar. En concreto, en este centro hay escolares con trastorno del espectro autista y otros que presentan desfases cognitivo y madurativo significativo.

¿Qué objetivos se marca en la enseñanza en estas aulas?

Los objetivos que marca el sistema educativo. Tienen que desarrollar sus competencias porque las tienen, eso no se las vamos a enseñar. Nosotros vamos a poner nuestra metodología, recursos, una organización y los medios para que ellos desarrollen esas competencias, dentro de cuales hay una serie de saberes de conocimiento sobre ellos mismos y sobre su entorno, que abarcan, pues los ámbitos lógico, matemático, comunicativo; también espacial y temporal y hasta emocional, que para mí es muy importante.

Imagino que no será sencillo.

Bueno, tiene dificultades como cualquier otra labor de enseñanza y también ventajas y unas posibilidades. Yo pretendo enriquecer el proyecto educativo que traía y el aula aprovechando la diversidad que me encuentro, lo cual también es un reto por combinar diferentes situaciones y alumnado. Y tengo que ver cómo conectar esos distintos estilos comunicativos, formas de aprendizaje y modalidades de crear.

¿Cómo definiría su enseñanza?

Siempre intento que mis clases tengan un carácter muy globalizado, muy constructivista, muy vivencial. Enfoco mi enseñanza para que aprendan a sentir el mundo, que lo experimenten y se sepan desenvolver en él. Y también siempre procuro que sea un aula abierta y, sin duda, inclusiva.

¿Dónde estaría la clave, precisamente, para lograr la inclusión?

Pues hay más de una clave, son muchas. Este alumnado debe adquirir esas destrezas que tiene que ir desarrollando y que sean significativas, que le sirvan para intervenir en su entorno, resolver situaciones sociales, situaciones emocionales, problemas... Todo lo que se va a generar a su alrededor, y también más lejos. Es decir, han de comprender su entorno pero, a la vez, es tanto o más importante que el entorno los comprenda a ellos. Y por eso hay que intervenir en la sociedad para que ellos sientan que pueden estar ahí, que pueden ganar premios o mandar una felicitación.

Hablando de premios... Enhorabuena por el suyo. ¿Lo esperaba?

Gracias y, bueno, el trabajo lo realizamos sin pensar en ganar, solo en aprender y compartir. Soy la coordinadora de los programas de Igualdad, Más Equidad y contra la Violencia de Género y ahí surgieron varias ideas que quisimos enlazar: filosofía ubuntu y con plumas y a lo loco. La primera está relacionada con la tribu y el sentimiento cooperativo de que, si alguien está triste, eso afecta al grupo. La segunda idea, sobre la suavidad y belleza de las plumas que, curiosamente, son las de las aves masculinas, son adecuadas para acariciar el mundo.

¿Eso reflejaba el trabajo presentado que ha resultado ganador?

La creación representa esta idea de convivencia en igualdad, de cuidado de la sociedad y en el que la palabra Ubuntu está presente. La obra es un collage, pero incorpora además técnicas de modelado y acuarelado. Aparecen las figuras de los propios alumnos, plumas y cómo se sienten.

¿Y cómo se siente usted?

Me emociono y me siento afortunada por todo lo que me aporta mi labor como maestra.