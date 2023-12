Cuatro IES imparten por primera vez la preparación para el B2

Cuatro Institutos de Enseñanza Secundaria (IES) de la provincia de Córdoba están impartiendo, por primera vez, la asignatura Pruebas de Certificación de Idiomas, una materia optativa que tiene como finalidad preparar al alumnado de estas enseñanzas postobligatorias para que obtenga el certificado de nivel intermedio B2 en inglés, francés o alemán.

En el caso de los cuatro centros cordobeses, todos públicos y bilingües, el idioma que se aprende es el inglés y el certificado obtenido es el que expiden las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI), las cuales, además, han de estar coordinadas con los institutos en pro del buen desarrollo de estos estudios.

La asignatura está diseñada para impartirse durante los dos años de Bachillerato, al igual que está estructurado el nivel intermedio B2 en las EOI. Por tanto, tras este primer curso en primero, la materia se ampliaría a segundo. «Este año es de pilotaje, para ir mejorando la colaboración y la optativa. Dependerá de la acogida de esta iniciativa el que la Junta de Andalucía lo amplíe a otros niveles de certificación», explican desde la Administración andaluza. Esta nueva iniciativa pedagógica, impulsada por la Consejería de Desarrollo Educativo y FP, se ha ofertado en 82 centros bilingües o plurilingües de Andalucía. Para el curso 2024-2025 se prevé que el proyecto se extienda a casi la totalidad de centros que impartan enseñanzas bilingües o plurilingües.

En el caso de la provincia de Córdoba, fueron cinco centros los que ofertaron este curso la materia: los institutos López Neyra y Maimónides, ambos de la capital; el IES Ategua, de Castro del Río; el IES Carmen Pantión, de Priego, y el IES Manuel Reina, de Puente Genil. No obstante, este último apenas tuvo alumnado inscrito y, finalmente, no lo puso en marcha.. Probará de nuevo para el próximo curso. En el resto, el escenario es diverso, algunos con apenas la cifra mínima para impartir la optativa (15) y otros con un volumen del doble (30).

Gratuito

La matrícula para el examen de certificación del B2 (que se hará como alumnado libre, a través de la secretaría virtual de los centros, aunque cuenten con el acompañamiento) es gratuita, al igual que las certificaciones expedidas por las EOI, que acreditan haber superado esta prueba. El alumnado solo paga la tasa de expedición del título.

Los centros están adscritos a una Escuela Oficial de Idiomas, que será de referencia para todo el proceso de coordinación y gestión de la materia autorizada y que ayudarán en el seguimiento del progreso de los estudiantes. Así, el profesorado debe valorar si el alumnado tiene adquiridas las competencias correspondientes. En este sentido, existe flexibilidad tanto para que un alumno pueda examinarse al acabar solo primero (si consideran que está preparado) como para que cualquier otro se pueda incorporar en segundo (si tiene el nivel suficiente).

En la etapa de Bachillerato, los alumnos preparan las distintas partes del examen B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, tales como comprensión de lectura y uso de la lengua (Reading and Use of English); expresión escrita (Writing); comprensión auditiva (Listening) y expresión oral (Speaking).