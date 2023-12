«El faro del CEIP Mediterráneo debe ser nuestra luz y guía»

María José Matas supera ya los 12 años como docente en el CEIP Mediterráneo de Córdoba, el cual aglutina más de medio siglo de vida. Precisamente, este colegio celebra ahora plenamente sus 50 años (y más) de actividad educativa en la capital. La actual directora habla un poco más sobre este centro de enseñanza.

En primer lugar, felicidades. La celebración podría decirse que es en diferido. ¿Por qué razón?

Lo cierto es que la historia de este centro es variada. Los orígenes se sitúan en 1970, cuando aparece el colegio mixto Califato, pero hay más momentos. Respecto a la celebración, se pospuso por la pandemia y ahora es cuando, recuperada plenamente la normalidad, queremos festejarlo bien.

¿A qué se refiere con que la historia del colegio es variada?

Pues resulta que, además del colegio mixto, en 1973 comienza a funcionar el Lope de Vega, compartiendo instalaciones. Al curso siguiente se inauguró su sede definitiva y, en el 80-81, una segunda sede del CEIP Mediterráneo.

¿Y desde cuándo se le conoce como CEIP Mediterráneo?

El nombre lo adquiere en el curso 1990-1991 y, desde entonces, se están cultivando sus señas de identidad, relacionadas con la inclusión y los aires mediterráneos.

¿Cómo llega usted al colegio y cómo es su trayectoria aquí?

Es el primer colegio de la capital en el que recalo y lo hago vinculada al proyecto bilingüe por inglés, al que se suma el francés como tercer idioma. Además, he estado 8 años como jefa de estudios y ahora estoy en mi cuarto año como directora del centro. Está siendo una etapa muy bonita, en la que he aprendido mucho y he recibido mucha ayuda, a nivel personal y profesional, de compañeros que ya considero amigos.

¿Es muy complejo llevar la dirección de un centro como este?

Tiene mucho trabajo, pero se hace con gusto por contribuir al proyecto educativo de una escuela en el que priman los principios de pluralismo, democracia, convivencia, imparcialidad, apertura, autonomía e igualdad.

¿Alguna anécdota en todo este tiempo en el CEIP Mediterráneo?

Tenemos unos 550 alumnos y 70 profesionales del ámbito educativo. Este entorno nos deja muchas experiencias y recuerdos. Yo lo que estoy es especialmente orgullosa de la integración y la inclusión del colegio, las metodologías cooperativas que aplicamos desde antes que la Lomloe y la interculturalidad que cultivamos.

¿Ha cambiado mucho el centro?

Lo esencial, como he relatado, no ha variado, se ha cuidado y potenciado. En lo que sí hemos mejorado mucho es en los recursos digitales y las nuevas tecnologías, lo cual nos facilita la docencia.

Y a partir de ahora... ¿Qué?

Pues iniciamos una nueva etapa con mirada hacia el futuro. Renovamos nuestra imagen y estrenamos un logo, en el que el faro del CEIP Mediterráneo debe ser nuestra luz y guía en la educación. Hemos iniciado un proyecto unificado bajo el nombre Embárcate en el Mediterráneo y seguiremos navegando en busca de nuevos puertos, construyendo futuros, educando con calidad y presencia. H